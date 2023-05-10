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الرياضي

الظاهري نائباً لرئيس الاتحاد العربي لهوكي الجليد

الظاهري نائباً لرئيس الاتحاد العربي لهوكي الجليد
10 مايو 2023 22:00

لكويت (وام)
فاز جمعة الظاهري، الأمين العام لاتحاد الرياضات الشتوية، بمنصب نائب الرئيس لأول اتحاد عربي للعبة، عن قارة آسيا لأربع سنوات مقبلة.
وجاء فوز الظاهري بالمنصب خلال الاجتماع التأسيسي، لتشكيل الاتحاد العربي لهوكي الجليد، والذي استضافته الكويت على هامش بطولة كأس العرب الأولى، والمقامة من 7 إلى 13 مايو الحالي.
وشارك في الاجتماع التأسيسي ممثلو 11 دولة، هي الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، ومصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، كما حضره هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، بجانب جمعة الظاهري.
وتم انتخاب مرشح الكويت رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي رئيساً، والمغربي خالد المريني نائباً للرئيس عن قارة أفريقيا.
ويمثل فوز الظاهري بهذا المنصب، تتويجاً لثقة الاتحادات القارية والدولية في الكفاءة المهنية المتميزة لأبناء الإمارات، خاصة مع الجهود الكبيرة لاتحاد الرياضات الشتوية في تطوير اللعبة، وفق أفضل الممارسات، وتصدر الإمارات للتصنيف العربي، وتتويجها بكأس العالم مرتين سابقتين بالمستويين الثاني والثالث في العامين الماضي والحالي.
وتوجه الظاهري بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة للدولة على الدعم والاهتمام والرعاية للرياضة والرياضيين، بما يسهم في تمكين كوادرها من القيام بدورهم في تحقيق الرؤى المستدامة للتطور والارتقاء بالجوانب الإدارية، وصولاً لتحقيق الإنجازات المختلفة في شتى المجالات.
كما شكر جهود اتحاد الرياضات الشتوية برئاسة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ونائبه هامل أحمد القبيسي، في دعم تواجد أبناء الإمارات في الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية.

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