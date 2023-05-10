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الرياضي

«هالاند الأب» يشرح أسباب التوتر مع جماهير الريال!

«هالاند الأب» يشرح أسباب التوتر مع جماهير الريال!
10 مايو 2023 17:25

نيقوسيا (أ ف ب)

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شرح والد الهداف النرويجي إيرلينج هالاند سبب إخراجه من شرفة إحدى مقصورات ملعب سانتياجو برنابيو، حيث كان يتابع مباراة فريق نجله، مانشستر سيتي الإنجليزي ومضيفه ريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 1-1، بعد افتتاح البرازيلي فينسيوس جونيور التسجيل لحامل اللقب 14 مرة، قبل أن يعادل البلجيكي كيفن دي بروين لسيتي منتصف الشوط الثاني.
وتعليقاً على مقاطع فيديو تظهر رجال الأمن يخرجونه من شرفة إحدى مقصورات الضيافة، كتب ألف- إينجه هالاند على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم: «حسناً، ريال مدريد لم يكن سعيداً باحتفالنا بعد هدف كيفن دي بروين. بخلاف ذلك، تعيّن علينا أن نتحرّك لأن مشجعي ريال مدريد لم يكونوا سعداء بالتعادل 1-1».
وفيما حدثت مواجهة ساخرة مع جماهير النادي الملكي القريبين من مقصورته، ردّ لاعب الوسط السابق البالغ 50 عاماً راهناً على اتهامات برميه الفول السوداني على جماهير ريال: «حسناً، لم أفعل ذلك، ليس صحيحاً، مازحنا قليلاً جماهير ريال مدريد... ثم اضطررنا للابتعاد نحو خمسين متراً، لا شيء أكثر من ذلك».
ولم ينجح نجله الفتاك، صاحب 51 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، بالتسجيل في مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، إذ راقبه بصرامة المدافع الألماني أنتونيو روديجر.
وتقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل على استاد الاتحاد في مانشستر.

إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
ريال مدريد
سانتياجو برنابيو
دوري أبطال أوروبا
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