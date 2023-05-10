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الرياضي

كوزمين «سليم» صحياً و«جاهز» فنياً!

كوزمين «سليم» صحياً و«جاهز» فنياً!
10 مايو 2023 17:00

 
علي معالي (دبي)

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أكد الفحص الذي أجراه الروماني كوزمين مدرب الشارقة أنه سليم صحياً، حيث اشتكى منذ أيام من إصابة بالفخذ، يعاني من خلالها ألماً شديداً، كاشفاً عن أنها ربما تجعله يبتعد عن التدريب، وخضع المدرب لبعض الفحص أثبت أن الإصابة لن تمنعه من ممارسة مهنته في الفترة المقبلة، وهو ما جعل كوزمين متفائلاً بالفترة المقبلة.
وأصبح المدرب جاهز فنياً ومعنوياً، خاصة مباراة الخميس أمام النصر، إضافة إلى بقية مباريات الموسم، في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهي البطولة الأخيرة في عقد كوزمين، والذي لم يتم حتى الآن تجديد التعاقد معه، وهناك مفاوضات مكثفة دائرة بين المدرب وإدارة النادي للوصول إلى اتفاق يُرضي الطرفين، خاصة أن المدرب بحسب المعلومات يطلب زيادة في عقده الجديد، على اعتبار أنه جلب حتى الآن 3 بطولات لـ «قلعة الملك»، وينافس على البطولة الرابعة، هو ما يعتبره المدرب أمراً جيداً للغاية، رغم أن الفريق يحتل مركزاً لا يليق به في «دوري أدنوك للمحترفين».

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
كوزمين
النصر
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