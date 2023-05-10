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لجنة المنتخبات تزور أندية اليد

لجنة المنتخبات تزور أندية اليد
10 مايو 2023 16:39

 
رضا سليم (دبي)

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بدأت لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد اليد، برئاسة فيصل حسين الطواش زياراتها الميدانية للأندية الأعضاء، بهدف تطوير التعاون بين اللجنة والأندية، قبل انطلاق برنامج تدريبات المنتخب الوطني للرجال، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها التصفيات الآسيوية للرجال التي تقام في الدوحة من 18 إلى 28 أكتوبر المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في «باريس 2024»، وأيضاً قيادة المنتخب في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى بطولة العالم، والتي تقام خلال يناير 2024.
وجاءت الزيارة الأولى إلى نادي شباب الأهلي، وكان في استقبالهم ماجد أهلي عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، كما ضم الوفد خميس السويدي مدير المنتخب الوطني للرجال، والفرنسي دانيلو برستوفاك مدرب منتخب الرجال، ونور دمرجي مساعد مدرب منتخب الرجال لتحليل الأداء الفني، ومحمد النمر سكرتير لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد.
وتتوالى زيارات اللجنة، حيث من المنتظر أن تكون الزيارة المقبلة لناديي الوصل والنصر ثم الشارقة، قبل أن تتوجه اللجنة لزيارة أندية أبوظبي والعين وبقية أندية اللعبة.
يذكر أن اتحاد اليد يعتمد على صالات الأندية في تدريبات المنتخب، بجانب صالة صلاح الدين، ويبدأ الجهاز الفني للمنتخب في تجميع اللاعبين، بداية من يونيو المقبل، بعد انتهاء الموسم المحلي.

الإمارات
اتحاد كرة اليد
شباب الأهلي
الوصل
النصر
الشارقة
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