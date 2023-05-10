40 محاضرة في مؤتمر «الطب الرياضي»

دبي (الاتحاد)



أكملت جمعية الإمارات للتأهيل والطب الرياضي، الاستعدادات لتنظيم النسخة الأولى من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبدأت الوفود بالوصول إلى دبي من مختلف مناطق العالم للمشاركة في المؤتمر الذي يقام 13 و14 مايو، في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في المدينة الطبية بدبي، حيث يصل عدد المشاركين فيه من دولة الإمارات ومختلف دول العالم إلى أكثر من 500 شخص من المختصين في علوم الطب الرياضي وتأهيل الرياضيين وصانعي المعدات المتخصصة في هذا المجال من 30 جنسية مختلفة.

يهدف مؤتمر الإمارات للطب الرياضي إلى أن يكون منصة عالمية تنطلق من الإمارات، لتجمع كافة المتخصصين في الطب الرياضي والمجالات الرياضة ذات العلاقة، وتسليط الضوء على أنجح وأحدث الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي المهم، ووضع التوصيات التي تدعم عمل المؤسسات الوطنية والكوادر الوطنية، وكذلك المؤسسات العالمية، بما يتناسب مع مكانة الدولة مركزاً للطب والتقنيات الحديثة في مختلف المجالات.

وحظي المؤتمر في نسخته الأولى بدعم واعتماد ومشاركة العديد من الهيئات المحلية والدولية، ومنها: الهيئة العامة للرياضة، مجلس دبي الرياضي، اتحاد كرة القدم، اللجنة البارالمبية الإماراتية، شرطة دبي، مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، وجائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية والمنظمة الآسيوية للطب الرياضي، إضافة لاتحادات خليجية وعربية وإقليمية أخرى.

ويجمع الحدث الذي يستمر لمدة يومين أطباء وخبراء من مختلف دول العالم لتقديم محاضرات وعروض عن أحدث ما توصلت إليه الخبرات في الطب الرياضي بمختلف فروعه، ومنها إعادة تأهيل الإصابات الرياضية، جراحة الإصابات الرياضية، الطب التجديدي والعلاج باستخدام الخلايا الجذعية، وغيرها من التقنيات الحديثة، استخدامات للذكاء الاصطناعي في الطب الرياضي والتأهيل العلاجي، الفحوصات الجينية للرياضيين وغيرها، حيث يتضمن برنامج المؤتمر 40 محاضرة وورشتي عمل يقدمها 43 متحدثاً في 13 قسماً مختلفاً من مجالات الطب الرياضي، ويقدم خلالها الحاضرون شرحاً شاملاً ومتكاملاً عن آخر البحوث والتطورات في مجال الطب والأداء الرياضي.

وعملت اللجنة المنظمة للمؤتمر، على أن يكون برنامج المؤتمر على مستوى عالمي، لضمان جودة المحاضرات ومستواها العلمي، وتقديم مزيج من النقاشات النظرية والعملية التي تزود الحاضرين برؤى حول كيفية تشخيص الإصابات الرياضية وعلاجها، إضافة للوقاية من خطر الإصابة، وكذلك مناقشة استراتيجيات تحسين أداء الرياضيين ومختلف طرق إعادة تأهيل الإصابات الرياضية والتغذية الرياضية وعلم النفس الرياضي، وغيرها من المواضيع المهمة في الطب الرياضي.

وقال الدكتورعبد الله الرحومي، رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل ورئيس المؤتمر: نهدف إلى توفير منصة عالمية رئيسية تستعرض التطورات وأفضل الممارسات العالمية في التخصصات المتعددة للطب الرياضي لتطوير المجال الطبي الرياضي في الدولة، عن طريق حضور نخبة عالمية من المتحدثين على مستوى العالم في دبي، كما يعد تنوع المحاضرات في المؤتمر جاذباً لجميع المهتمين في الرياضة من إداريين ومدربين وأطباء ومعالجين، مما يجعله مرجعاً مهماً في الدولة للطب والرياضة، كما تتميز النسخة الأولى من المؤتمر بقسمين مهمين من الطب الرياضي تتم مناقشتهما بتركيز أكبر، وهما طب كرة القدم والرياضة النسائية وسيقوم نخبة من المتحدثين بإلقاء المحاضرات في هذين القسمين، وأيضاً تسليط الضوء على عدة مواضيع ذات أهمية وصلة بالرياضة ومناقشة الابتكارات المتعددة فيها، مثل الاختبارات الجينية لتحديد نوع الرياضة للاعبين «علم ما فوق الجينات أو علم التخلق المتوالي»، والذكاء الاصطناعي والطب التجديدي، والعديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة التي تهم المتخصصين في الطب الرياضي والرياضة.

وقال: يضم المؤتمر أيضاً معرضاً مصاحباً نهدف من خلاله إلى تسليط الأضواء على أحدث التقنيات الحديثة في الطب الرياضي، عن طريق الجمع بين رواد المجال والخبراء المحليين، يتم من خلاله استعراض أحدث التقنيات المبتكرة والعلاجات المختلفة، كما يتضمن المعرض الإعلان للمرة الأولى عن أدوية وأجهزة تعرض للمرة الأولى في الدولة والمنطقة، مما يجعله حدثاً لا مثيل له في الدولة والمنطقة بأكملها.

وقالت الدكتورة كيت جوردان، رئيسة اللجنة العلمية للجمعية ومؤتمر الإمارات للطب الرياضي: اجتذب مؤتمر الإمارات للطب الرياضي الأول بعضاً من ألمع العقول من جميع أنحاء العالم، حيث يتضمن برنامج المؤتمر جلسات رائدة في المجالات التخصصية للطب الرياضي، يقدمها عدد من الخبراء البارزين مثل البروفيسور كيرستي إليوت سيل وستايسي سيمز، بالإضافة إلى نظرة مختلفة في الطب الرياضي، وتعتبر فريدة من نوعها حول التجربة الخاصة باللاعبات والمقدمة من لاعبة النخبة الرياضية سارة سيجموند سدوتير بطلة العالم السابقة في الكروس فيت.