15 سباقاً في «النسخة 30» من كأس رئيس الدولة للخيول العربية

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عن أجندة سباقات النسخة الـ30، والتي تتضمن مجموعة كبيرة من السباقات والمحطات، التي تقام في أعرق المهرجانات العالمية الكبرى.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء ورفعة شأن الخيل العربي والحفاظ على هذا الإرث الأصيل واستدامة خطط رعايته واقتنائه في كافة دول العالم، وذلك امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وتشمل أجندة سباقات النسخة الثلاثين 15 سباقاً بواقع 9 جولات في المضامير الأوروبية و5 في المضامير العربية وجولة في الولايات المتحدة الأميركية، وتنطلق سباقات الكأس الغالية يوم الأحد المقبل، من مضمار لونج شامب العريق بفرنسا ضمن سباقات «الإمارات جينز الفرنسي للمهور 2000 والمهرات 1000»، والذي يعد من أكبر السباقات العالمية، ويليها كل من: الولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 20 مايو الجاري، في مضمار بيملكو بالتيمور - ولاية ميرلاند ضمن مهرجان بريكنس ستيكس (التاج الثلاثي الأميركي) في نسخته رقم 148، تونس بتاريخ 4 يونيو في مضمار قصر السعيد، إيطاليا بتاريخ 29 يونيو في مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو ضمن الجائزة الكبرى لسباقات الخيل الإيطالية «جراند بري»، بولندا بتاريخ 2 يوليو، السويد بتاريخ 16 يوليو، بلجيكا بتاريخ 31 يوليو، المملكة المتحدة بتاريخ 19 أغسطس ضمن مهرجان سانت ليجر الشهير- ختام الديربي العربي الإنجليزي في مضمار دونكستر العريق، روسيا بتاريخ 30 أغسطس، ألمانيا بتاريخ 3 سبتمبر، هولندا 25 سبتمبر، مصر 14 أكتوبر، ليبيا 27 أكتوبر، المغرب 19 نوفمبر، وصولاً للختام في المملكة العربية السعودية بتاريخ 6 ديسمبر المقبل.

في المقابل، اعتمدت اللجنة المنظمة إقامة مجموعة من السباقات ضمن مونديال كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في أميركا الجنوبية، بما تشمل دول البرازيل والأورجواي والأرجنتين وتشيلي، تشجيعاً ودعماً لملاك ومربي الخيل في دول أميركا الجنوبية للاهتمام بتربية واقتناء الخيل العربي ورعايتها والعمل على توفير السباقات التشجيعية التي تساهم برفع مستويات الإنتاج ونهضة مسيرة الخيل العربي.

من جهته، قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية: «بدايةً، نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لدعمه السخي لمسيرة الحفاظ على إرث الإمارات الأصيل، كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة (مجدد الخيل العربي في العالم)، لدوره الريادي الذي أحدث نقلة نوعية في سباقات الخيل العربية على الصعيد العالمي، واهتمامه الكبير في تشجيع الملاك والمربين لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه».

مضيفاً: «أسهم الدعم السخي لسموه بتحقيق المكانة المتقدمة للكأس الغالية في السباقات العالمية الكبرى، ومع اعتماد أجندة سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية لعام 2023، تؤكد الكأس الغالية مكانتها ومسيرتها الريادية على مدار 30 عاماً وهي تساهم بتسليط الضوء على إرث الإمارات ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وامتداد رسالتها السامية في ظل الدعم الذي تلقاه من القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً لسباقاتها حتى غدت منصة رئيسية لتلاقي شعوب العالم وجسراً يصل بموروثنا الوطني في أعرق سباقات الخيل العالمية، كما تمثل محطة ملهمة وداعمة للملاك والمربين ومحفزة على تربية واقتناء الخيول العربية والحفاظ سلالتها الأصيلة».

وأكمل: «استطاعت الكأس الغالية تأكيد المكانة المتقدمة لمسيرة الخيل العربي عالمياً بعد أن ارتقت لآفاق جديدة في ظل السباقات والمحطات التنافسية التي تقدمها في كل عام ونجحت في تحقيق نقلة كبيرة وتطوراً مهما بزيادة عدد الجولات، ما يؤكد على النهضة الكبيرة للحدث في المضامير العربية والأوروبية والعالمية، ويدل على التطور الكبير وحجم النجاحات المهمة التي تحققها في كل عام».