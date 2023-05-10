«البلياردو والسنوكر» يوقع اتفاقية لترويج الأنشطة والبطولات



دبي (وام)



وقع اتحاد البلياردو والسنوكر اتفاقية تعاون مع شركة «برو إنترناشيونال» للتسويق الرياضي لمدة 5 سنوات، لتتولى الشركة مسؤولية الترويج لأنشطة الاتحاد وبطولاته، واستثمار شعبية اللعبة في تنظيم بطولات احترافية.

وأكد خالد عبد الله الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن الاتفاقية تجسد رؤية الاتحاد بقيادة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة بأن تصبح الإمارات مركزاً عالمياً للبلياردو والسنوكر.

وقال: «هدفنا أن تكون الإمارات محطة جذب لكافة عناصر اللعبة، من بطولات ولاعبين محترفين على أعلى مستوى، بما يسهم في توسيع انتشار اللعبة واستقطاب مزيد من اللاعبين الموهوبين من مختلف الفئات السنية، تماشياً مع سياسة الدولة، بأن تكون الإمارات محطة جذب لمختلف القطاعات السياحية والاقتصادية والرياضية وغيرها».

وأضاف: «رغم التحديات التي نواجهها، فإن طموحاتنا كبيرة، بدعم رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، نستطيع تخطي أي تحديات خاصة في ظل إمكانات الاتحاد، وشراكاته القوية، التي تمكنه من تنظيم أكبر البطولات».

وقال: «من أهم مقومات النجاح في الرياضة تعزيز الشراكات وتكوين علاقات قوية مع كل أطراف اللعبة، بما يسهل المهام الرئيسية المتمثلة في إيجاد مصادر دخل، ونشر للعبة، وجذب عناصر جديدة لدعم اللعبة، وإقامة مراكز فئات سنية، وصنع مخرجات جديدة للاتحاد تعزز من تواجد اللعبة محلياً وخارجياً».

وأشار إلى أن التوصل لتوقيع الاتفاقية استغرق نحو 6 شهور من الاجتماعات والنقاشات، وقال:»تحديد مدة الاتفاقية بـ5 سنوات يرجع لوجود العديد من الأهداف والمشروعات الطموحة التي نرغب في تحقيقها الفترة المقبلة، وتحتاج إلى وقت لتنفيذها، مع الوضع في الاعتبار وجود تقييم سنوي للاتفاقية لتعزيزها وتطويرها».

وأكد يوسف خفاجي مدير شركة «برو إنترناشيونال» أن توقيع الاتفاقية يهدف لصنع نقلة احترافية كبيرة لرياضة البلياردو والسنوكر في الإمارات، من خلال تحقيق العديد من الأهداف ممثلة في استقطاب وتنظيم العديد من البطولات الكبرى، وتطوير بطولاته المحلية، والارتقاء بجوانبها الفنية.