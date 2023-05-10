«المواي تاي» يحصد برونزيتين في بطولة العالم

أبوظبي (الاتحاد)

واصل منتخبنا الوطني للمواي تاي تألقه ونتائجه المميزة في بطولة العالم، المقامة في بانكوك، في ظل الأداء الفني القوي والمستويات العالية، التي ظهر بها أبطال المنتخب والتزامهم الكبير وانضباطهم في مواجهتهم لنخبة أبطال المنتخبات العالمية.

ونجح 3 من لاعبي المنتخب في حسم مواجهات نصف النهائي والتأهل للأدوار النهائية من البطولة العالمية للمواي تاي، حيث افتتحت مشوار الانتصارات اللاعبة زينب حمادة بفوزها المميز في نزال المربع الذهبي ضمن وزن تحت 60 كجم على اللاعبة السويدية ميليا كوفيستو، لتضمن تأهلها للدور النهائي ببراعة كبيرة، كما نجح إبراهيم بلال في تحقيق فوز رائع على اللاعب اليوناني بيتروس ساهو في نزالهما ضمن وزن تحت 63.5 كجم، وعلى أثر هذه النتيجة حسم بلال تأهله للدور النهائي ورافقه محمد مرضي الذي حقق فوزاً مهماً على اللاعب الفلسطيني عامر أملي في مواجهة نصف النهائي ضمن وزن 67 كجم.

في المقابل حصد منتخبنا الوطني ميداليتين برونزيتين عن طريق محمد التويزي، الذي حالت الإصابة دون تأهله للنهائي والاكتفاء بالبرونز، بجانب سلامة الجنيبي التي قدمت أداء فنياً عالياً ومستوى مميزاً، رغم خسارتها لنزالها في وزن 75 كجم أمام المغربية خولة دكالي في المربع الذهبي، لتنال برونزية بطولة العالم.

من جهته، أكد ياسر سالم الساعدي عضو مجلس إدارة اتحاد المواي والكيك بوكسينج رئيس بعثة منتخبنا الوطني في بطولة العالم، أن المستويات الفنية التي تشهدها البطولة العالمية في تايلاند تعد الأقوى والأفضل من بين كل بطولات العالم في ظل مشاركة 102 دولة والتحضيرات الكبيرة للمنتخبات والأداء الكبير من قبل نخبة أبطال العالم، معرباً عن ارتياحه الكبير للنتائج التي يحققها منتخبنا الوطني في البطولة، ونجاحهم بتأهل 3 لاعبين للأدوار النهائية والحصول على برونزيتين وما تمثله من مكسب مهم في المرحلة الحالية.

وقال: «سعداء بالتمثيل المميز لرياضة المواي تاي الإماراتية في الكرنفال العالمي، والذي يؤكد أن مواي تاي الإمارات تعاصر مرحلة رائعة في مسيرتها الطموحة للإنجازات والنجاحات في المحافل الدولية، ولا بد أن نشير أن لاعبينا وجهازنا الفني والإداري كانوا على قدر المسؤولية في الحدث العالمي وقدموا صورة ومستوى مرموقاً في البطولة، في ظل دعم وتوجيهات عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد ودوره الكبير في تشجيع المنتخب للوصول بأعلى المراتب في البطولة العالمية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي عمل خلالها الاتحاد من أجل إعداد المنتخب، والتي كان لها الدور البارز وراء التمثيل المشرف للمنتخب في المحفل العالمي، مضيفاً: «ثقتنا كبيرة بلاعبينا الذين تأهلوا للنهائيات، ونشيد بمستوياتهم الكبيرة ونتطلع معهم لتحقيق إنجازات مهمة والعودة لأرض الوطن بالذهب».