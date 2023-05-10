«أبيض الشاطئية» يشارك في كأس العرب



أبوظبي (الاتحاد)



غادرت بعثة منتخب كرة القدم الشاطئية إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة في كأس العرب، من 11 إلى 20 مايو الجاري، بمشاركة 12 منتخباً.

وضمت بعثة «الأبيض» 14 لاعباً هم: محمد الجسمي، حميد جمال، عبدالرحمن محمد، هيثم الكعبي، وليد المحمدي، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، عبدالله دهقاني، كمال علي، علي المحمدي، عبدالله عباس، راشد عيد، أحمد ملاحي.

واستعد «أبيض الشاطئية» للمشاركة في البطولة، بخوض أربع مباريات ودية أمام بيلاروسيا وروسيا خلال معسكره في دبي، بعدها أقام معسكراً خارجياً في مصر من 26 أبريل إلى 9 مايو، حرص خلاله الجهاز الفني والإداري للمنتخب على زيادة الجاهزية البدنية والفنية، واختيار القائمة النهائية المشاركة في كأس العرب.

وكانت قرعة البطولة التي أُجريت يوم 16 أبريل الماضي قد أوقعت «أبيض الشاطئية» في المجموعة الثالثة مع الكويت وليبيا وجزر القمر.

ويستهل «أبيض الشاطئية» مشواره في كأس العرب بمواجهة ليبيا يوم 13 مايو، ثم يلتقي جزر القمر 15 مايو، ويختتم دور المجموعات بلقاء المنتخب الكويتي 17 مايو.

ووفقاً لنظام البطولة، يتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثالث إلى ربع النهائي المقرر إقامته 18 مايو، فيما يجرى نصف النهائي 19 مايو، والمباراة النهائية 20 من الشهر ذاته.