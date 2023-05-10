الخميس 11 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

اتحاد السلة يعلن مواعيد مباريات كأس رئيس الدولة

اتحاد السلة يعلن مواعيد مباريات كأس رئيس الدولة
10 مايو 2023 12:00

علي معالي(دبي)

أخبار ذات صلة
الدوسري يغيب عن الهلال في نهائي الكأس
«الفتي الذهبي» مكسب «الفرسان» في «سلة آسيا»


أعلن اتحاد كرة السلة نظام وأماكن ومواعيد كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بمشاركة 7 أندية، هي شباب الأهلي، والنصر، والشارقة، والوصل، والوحدة، والبطائح، والظفرة.
وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب، ويقام ربع النهائي في الساعة السابعة والنصف مساء السبت المقبل، على صالات محايدة، حيث يلعب شباب الأهلي مع البطائح على صالة الوصل، والوصل مع الوحدة على بصالة النصر، والنصر مع الظفرة بصالة الجزيرة في أبوظبي.
ويقام نصف النهائي يوم 19 مايو الجاري، حيث يلتقي الفائز من مباراة شباب الأهلي والبطائح، مع الفائز من مباراة الوصل مع الوحدة، فيما يلتقي في المباراة الثانية الشارقة، الذي منحته القرعة بطاقة العبور المباشر إلى نصف النهائي، مع الفائز من مباراة النصر مع الظفرة.
ويتم تحديد ملاعب نصف النهائي لاحقاً، فيما تقام المباراة النهائية يوم 26 مايو، على أن يتم تحديد الصالة لاحقاً.
وتعتبر كأس صاحب السمو رئيس الدولة، هي البطولة الأخيرة على مستوى الرجال هذا الموسم، بعد ترحيل كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، لتكون مع انطلاقة الموسم الجديد يوم 28 أغسطس المقبل، كما تبدأ مسابقات المراحل السنية 12 سبتمبر، وتم إرسال تعميم إلى كل الأندية بهذه المواعيد حتى ترتب أوراقها بالشكل المناسب.

كأس رئيس الدولة للسلة
الشارقة
شباب الأهلي
النصر
الوصل
الوحدة
الظفرة
البطائح
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جولة آسيوية للنصر السعودي
الرياضي
جولة آسيوية للنصر السعودي
اليوم 13:17
الدوسري يغيب عن الهلال في نهائي الكأس
الرياضي
الدوسري يغيب عن الهلال في نهائي الكأس
اليوم 13:14
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يستقبل وفداً من كلية الدفاع الوطني
اليوم 13:13
«الديربي العربي» يخطف أنظار «الأبطال» في أفريقيا
الرياضي
«الديربي العربي» يخطف أنظار «الأبطال» في أفريقيا
اليوم 13:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©