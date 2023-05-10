اتحاد السلة يعلن مواعيد مباريات كأس رئيس الدولة

علي معالي(دبي)



أعلن اتحاد كرة السلة نظام وأماكن ومواعيد كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بمشاركة 7 أندية، هي شباب الأهلي، والنصر، والشارقة، والوصل، والوحدة، والبطائح، والظفرة.

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب، ويقام ربع النهائي في الساعة السابعة والنصف مساء السبت المقبل، على صالات محايدة، حيث يلعب شباب الأهلي مع البطائح على صالة الوصل، والوصل مع الوحدة على بصالة النصر، والنصر مع الظفرة بصالة الجزيرة في أبوظبي.

ويقام نصف النهائي يوم 19 مايو الجاري، حيث يلتقي الفائز من مباراة شباب الأهلي والبطائح، مع الفائز من مباراة الوصل مع الوحدة، فيما يلتقي في المباراة الثانية الشارقة، الذي منحته القرعة بطاقة العبور المباشر إلى نصف النهائي، مع الفائز من مباراة النصر مع الظفرة.

ويتم تحديد ملاعب نصف النهائي لاحقاً، فيما تقام المباراة النهائية يوم 26 مايو، على أن يتم تحديد الصالة لاحقاً.

وتعتبر كأس صاحب السمو رئيس الدولة، هي البطولة الأخيرة على مستوى الرجال هذا الموسم، بعد ترحيل كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، لتكون مع انطلاقة الموسم الجديد يوم 28 أغسطس المقبل، كما تبدأ مسابقات المراحل السنية 12 سبتمبر، وتم إرسال تعميم إلى كل الأندية بهذه المواعيد حتى ترتب أوراقها بالشكل المناسب.