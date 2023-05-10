جريليش: «السيتي» لا يوقفه أحد في «الاتحاد»



لندن (د ب أ)



أعرب جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن ثقته في تأهل فريقه إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا. وتمكن مانشستر سيتي من قلب تأخره بهدف أمام مضيفه ريال مدريد، إلى تعادل 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما، في ذهاب نصف النهائي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن مانشستر سيتي يسعى للثأر من هزيمته أمام الريال في ذات المرحلة خلال الموسم الماضي.

ويشعر جريليش أن أرقام مانشستر سيتي على أرضه تعطي فريقه الأفضلية في مباراة الإياب.

وقال لاعب الوسط الإنجليزي لشبكة «بي.تي. سبورت»: لدينا فريق جديد هذا العام، لاعبون مختلفون.

وأضاف: تعلمنا الكثير منذ العام الماضي، والآن لدينا التوازن المثالي، وعدد من اللاعبين الشباب الذين يقدمون مستويات عالمية.

وقال: أعتقد أن لدينا الجودة، ولم أشعر من قبل بهذه الثقة الكبيرة أثناء دخولي الملعب، ووجود هؤلاء اللاعبين حولي.

وأضاف: يجول بخاطرنا ونحن في ملعب «الاتحاد»، الشعور بأنه لا يمكن إيقافنا.

وفرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللقاء في الدقائق الأولى، ولكن الريال امتص الضغط وسجل هدف التقدم عبر هجمة مرتدة.

وأثنى جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على فريقه، بعد أن تمكن من العودة في النتيجة، رغم أن الفريق كان مضغوطاً بشكل كبير من الريال.

وقال جوارديولا: كانت مباراة صعبة للغاية، أهنئ الفريق، لأن مواجهة الريال دائماً ما تكون صعبة بسبب تاريخهم وجودتهم.

وأضاف: بدأنا المباراة بشكل جيد، وعندما كنا الأفضل قلبوا الأمور بشكل مذهل وسجلوا.

وأضاف: عندما كانوا أفضل منا في الشوط الثاني، سجلنا، الأمر مفتوح في مانشستر، ستكون بمثابة مباراة نهائية لمشجعينا، ونحن نتطلع لها. وحصل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على البطاقة الصفراء، وسط ضجة حدثت على خط التماس أثناء احتفال كيفين دي بروين بهدف التعادل في الدقيقة 67.

وكشف المدرب الإيطالي بعدها أنه كان يشكو من أن الكرة خرجت من الملعب أثناء بناء الهجمة التي سجل منها مانشستر سيتي هدف التعادل. كما ادعى أيضاً أنه رأى دليلاً يثبت صحة كلامه.

وقال أنشيلوتي: الكرة كانت خارج الملعب، التكنولوجيا ذكرت هذا، ولا أفهم لماذا لم تقم تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» بتحري الأمر. وأضاف: الحكم لم يكن منتبهاً للعديد من الأمور.

وعن أداء فريقه، قال: يجب أن نلعب بنفس الشكل الأسبوع المقبل. استراتيجيتنا كانت جيدة، لم نشعر بالقلق عندما كانوا يمتلكون الكرة. وقال: في الشوط الثاني اختلفت الأمور تماماً، استحوذنا على الكرة وصنعنا الفرص، نحن راضون للغاية.