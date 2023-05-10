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لقاء «الوزن الثقيل» بين الإمارات ومصر في «عالمية الجودو»

لقاء «الوزن الثقيل» بين الإمارات ومصر في «عالمية الجودو»
10 مايو 2023 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق يوم الخميس مباريات الوزن الثقيل، ضمن بطولة العالم للجودو، التي تتواصل تصفياتها بصالة أبها، في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 657 لاعباً ولاعبة يمثلون 99 دولة، من بينها 10 منتخبات عربية، وتبلغ قيمة جوائزها مليون يورو.
وتبرز ضمن جولة الخميس مباراة لاعبنا جريجوري أرام «24 عاماً»، في وزن تحت 90 كجم، مع المصري حازم علي «29 عاماً»، والذي حقق نتائج إيجابية خلال مشاركته ضمن بطولة العالم «بودابست 2018»، وبطولة العالم «طشقند 2022»، وباريس جراند سلام 2020، ودورة «طوكيو 2020»، وأبرز نتائج أرام المركز الثالث البرونزي، ضمن دورة التضامن الإسلامي 2022، مما يكسب اللقاء أهمية ضمن تصفيات الوزن التي يشارك فيها 58 لاعباً، منهم لاعب من الإمارات وآخر من لبنان ولاعبان من مصر.
وخسرت لاعبتنا باتسو ألتان مباراتها في الدور التمهيدي أمام الإيطالية الشابة تونيولو فيرونيكا في وزن تحت 57 كجم، حيث رجحت كفة فيرونيكا في الجزء الأخير من المباراة، بعد أن نالت باتسو الإنذار الثاني نتيجة تحامل حكام «الفار»، مما أفقدها التركيز، لتخسر المباراة في الزمن الإضافي، وتودع تصفيات البطولة مبكراً، ونالت لقب الوزن الذهبي الكندية كريستا ديجوشي بطله العالم للناشئين 2019، على حساب العديد من اللاعبات المرشحات.
واحتفظ منتخب اليابان بصدارته للترتيب العام للبطولة قبل اليوم الختامي، برصيد 3 ميداليات ذهبية، وفضيتين، وبرونزيتين، وتبعته كندا وله ذهبية من نصيب كريستا وبرونزية، وإسبانيا برصيد ذهبية، وخطفت سويسرا الأضواء برصيد ذهبية ستمب نيلز في وزن تحت 73 كجم.
من جهة ثانية، اعتمد الاتحاد الدولي مشاركة 18 دولة في بطولة الفرق المختلطة التي تقام 14 مايو، ضمن بطولة العالم الحالية، حيث يمثل الفرق العربية والأفريقية منتخب المغرب المكون من 12 لاعباً ولاعبة.

الإمارات
الجودو
مصر
قطر
اليابان
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