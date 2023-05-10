«الفرسان» حديث العالم بـ «اللقب الثامن»



مراد المصري (دبي)



تصدر شباب الأهلي عناوين وسائل الإعلام، بعدما حصد لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو الثامن في تاريخه، وجاء بعد منافسة قوية للغاية، تفوق فيها «الفرسان» بـ «النفس الطويل» والحفاظ على السلسلة الإيجابية الممتدة طوال الدور الثاني تحديداً.

وسلطت وسائل الإعلام في البرتغال والبرازيل تحديداً الأضواء على فوز «الفرسان»، بالنظر إلى وجود المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، وعدد من اللاعبين البرازيليين، مع اهتمام من دول عربية أيضاً لما يحظى به «دورينا» من متابعة، ووجود السوري عمر خربين في الفريق، وتبادل اللاعب التهاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع عدد من النجوم، ومنهم مواطنه عمر السومة.

ونشر موقع «Ojogo» البرتغالي تقريراً موسعاً، حول فوز جارديم بلقب الدوري الرابع في مسيرته، والأول مع شباب الأهلي، مع عرض الفيديو الشهير الذي احتفل فيه مع مساعده على طريقة تبادل اللكمات، في لقطات طريفة.

وفيما استعرضت صحيفتا «ريكورد» و«أبولا» الشهيرتان في البرتغال، إنجاز المدرب مع فريق لم يكن مرشحاً لحصد اللقب في بداية الموسم، كان هناك تساؤل حول العروض المقدمة له في الوقت الحالي، وحول البقاء مع «الفرسان» من عدمه.

من جانبه، سلط موقع لانس البرازيلي، تفوق عدد من البرازيليين مع شباب الأهلي هذا الموسم، وتحديداً يوري سيزار، ونقلت تصريحاته التي قال فيها: حققت حلمي الأكبر، وأنا سعيد لأنني أسهمت بشكل إيجابي مع الفريق في هذا الموسم، وسعيد لأنني وصلت إلى هذا الهدف، وهو الفوز باللقب، وهو الثالث لي لاعباً محترفاً، وأريد حصد المزيد من الكؤوس.