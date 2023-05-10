سيكسرز وناجتس يلامسان «نهائي المنطقتين»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

بات فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ودنفر ناجتس، على بُعد فوز من بلوغ نهائي المنطقتين الشرقية والعربية توالياً، وذلك بعد تقدمهما على بوسطن سلتيكس وفينيكس صنز 3-2 في سلسلة الدور الثاني من «البلاي أوف» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

على ملعب «تي دي جاردن»، تألق العملاق الكاميروني جويل إمبيد في معقل سلتيكس وقاد سيكسرز للفوز 115-103 بتسجيله 33 نقطة، في لقاء وصل الفارق خلال ربعه الأخير حتى 21 نقطة لمصلحة الضيوف الذين بإمكانهم حسم السلسلة، حين يستضيفون المباراة السادسة.

لكن إذا تكرر سيناريو المباراة الثالثة التي خسرها سيسكرز بين جماهيره 102-114، يتأجل الحسم الى مواجهة سابعة حاسمة على أرض الفريق الأخضر الأسطوري.

وإدراكاً منه بأن حرمان سلتيكس من الوصول الى نهائي المنطقة للموسم الثاني توالياً لن يكون سهلاً، شدد إمبيد على أن «الأمور لم تنتهِ، وعلينا الفوز بمباراة أخرى»، من أجل التأهل الى نهائي المنطقة للمرة الأولى، منذ موسم 2000-2001، حين وصل سيكسرز إلى نهائي الدوري بقيادة المدرب لاري براون والأسطورة ألن أيفرسون قبل الخسارة أمام لوس أنجلوس ليكرز.

ووصل إمبيد الى الثلاثين نقطة أو أكثر للمباراة الثالثة توالياً في هذه السلسلة، وهو حظي بمساندة فعالة من تايريس ماكسي وجيمس هاردن، إذ سجل الأول 30 نقطة أيضاً، بينها 6 ثلاثيات، والثاني 17 مع 10 تمريرات حاسمة و8 متابعات.

وفي كولورادو، أعاد العملاق الصربي نيكولا يوكيتش الأفضلية لفريقه دنفر في سلسلته مع ضيفه صنز وقاده للتقدم 3-2 بالفوز على الأخير 118-102.

وحقق يوكيتش ثلاثة أرقام مزدوجة «تريبل دابل»، بعدما سجل 29 نقطة مع 13 متابعة و12 تمريرة حاسمة، ليدخل بذلك تاريخ الدوري، بعدما عادل رقم الأسطورة ويلت تشامبرلاين، من حيث عدد الـ«تريبل دابل» للاعب ارتكاز في الـ«بلاي أوف» (10 مرات).

وكالعادة منذ بداية هذه السلسلة، خرج كل فريق منتصراً على أرضه، وبالتالي يسعى صنز الى إدراك التعادل، وتأجيل الحسم إلى مباراة سابعة حاسمة، حين يستضيف المواجهة السادسة.