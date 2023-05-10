الخميس 11 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مليونا طلب لشراء تذاكر مباراة ميلان والإنتر!

مليونا طلب لشراء تذاكر مباراة ميلان والإنتر!
10 مايو 2023 09:04

ميلان (رويترز)

أخبار ذات صلة
بيولي: أكره هذا الرجل!
هنري: دي بروين من «كوكب آخر»


بلغت الإثارة ذروتها قبل مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بين ميلان وغريمه الإنتر، بعدما ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، أن الإقبال على شراء تذاكر مباراة الذهاب اليوم «الأربعاء» وصل إلى مليوني طلب.
ووفقاً للصحيفة الإيطالية، فإن طلبات التذاكر كانت عالية جداً لدرجة أنها يمكن أن تملأ ملعب سان سيرو 26 مرة.
وللمقارنة، يبلغ عدد سكان مدينة ميلانو حوالي 1.3 مليون نسمة.
وستكون مباراة ميلان والإنتر اللقاء الخامس بينهما في مسابقة أوروبية حيث سجل ميلان رقماً قياسيا خالياً من الهزائم في المباريات الأربع السابقة، وتقام مباراة الإياب في 16 مايو.

ميلان
إنتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جولة آسيوية للنصر السعودي
الرياضي
جولة آسيوية للنصر السعودي
اليوم 13:17
الدوسري يغيب عن الهلال في نهائي الكأس
الرياضي
الدوسري يغيب عن الهلال في نهائي الكأس
اليوم 13:14
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يستقبل وفداً من كلية الدفاع الوطني
اليوم 13:13
«الديربي العربي» يخطف أنظار «الأبطال» في أفريقيا
الرياضي
«الديربي العربي» يخطف أنظار «الأبطال» في أفريقيا
اليوم 13:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©