مليونا طلب لشراء تذاكر مباراة ميلان والإنتر!

ميلان (رويترز)



بلغت الإثارة ذروتها قبل مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بين ميلان وغريمه الإنتر، بعدما ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، أن الإقبال على شراء تذاكر مباراة الذهاب اليوم «الأربعاء» وصل إلى مليوني طلب.

ووفقاً للصحيفة الإيطالية، فإن طلبات التذاكر كانت عالية جداً لدرجة أنها يمكن أن تملأ ملعب سان سيرو 26 مرة.

وللمقارنة، يبلغ عدد سكان مدينة ميلانو حوالي 1.3 مليون نسمة.

وستكون مباراة ميلان والإنتر اللقاء الخامس بينهما في مسابقة أوروبية حيث سجل ميلان رقماً قياسيا خالياً من الهزائم في المباريات الأربع السابقة، وتقام مباراة الإياب في 16 مايو.