وفاة أيقونة «المونديال»



مكسيكو (أ ف ب)

توفي الحارس المكسيكي الأسطوري أنتونيو «توتا» كارباخال، أول لاعب خاض 5 نهائيات في كأس العالم، بعمر 93 عاماً في مدينة ليون «وسط المكسيك».

وقال أنتونيو مورينو مدير متحف المشاهير الدولي لكرة القدم: كان مريضا الأسبوع الماضي، لقد انتهت حياة «توتا» صباح الثلاثاء.

وأضاف مورينو الذي بقي قريباً من اللاعب الدولي السابق ومن عائلته «أنتونيو كارباخال هو أيقونة الكرة المكسيكية والعالمية، لأنه كان أول من خاض 5 نهائيات في كأس العالم، وكان على أرضية الملعب في جميعها».

وخاض كارباخال 47 مباراة دولية مع المكسيك، وشارك في نهائيات كأس العالم من 1950 الى 1966.

ونجح سبعة لاعبين آخرين في معادلة رقم كارباخال في ما بعد، بينهم ثلاثة من مواطنيه هم رافايل ماركيس، والحارس جييرمو أوتشوا وأندريس جواردادو، بالإضافة إلى الألماني لوتار ماتيوس، الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.