الخميس 11 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«السيتي» يملك الأفضلية أمام «الريال» في «الأبطال»

«السيتي» يملك الأفضلية أمام «الريال» في «الأبطال»
10 مايو 2023 08:50

 
مدريد (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
بيولي: أكره هذا الرجل!
هنري: دي بروين من «كوكب آخر»

ينتقل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى «استاد الاتحاد»، وهو على المسافة ذاتها من ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وذلك بعدما عاد من ملعب العملاق الملكي بالتعادل 1-1، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفي الفصل الأول من المواجهة الثأرية لـ «السيتي»، كان المضيف الإسباني البادئ بالتسجيل بتسديدة رائعة للبرازيلي فينيسيوس جونيور من خارج المنطقة، خلافاً لمجريات اللعب «36»، قبل أن يرد البلجيكي كيفن دي بروين بهدف أروع من مسافة بعيدة أيضاً، حين كان صاحب الأرض الطرف الأفضل «67».
ويأمل السيتي أن يكون هذا التعادل مفتاح ثأره من ريال الذي حرمه من التأهل الى نهائي الموسم الماضي، بعدما عوض خسارته ذهاباً أمام الفريق الإنجليزي 3-4 في مانشستر، ثم تخلفه إياباً صفر-1 على أرضه وعاد بفضل ثنائية البرازيلي رودريجو في الوقت القاتل، ثم بضربة جزاء في الوقت الإضافي من ركلة جزاء «3-1» قادته الى النهائي ومن بعدها الفوز باللقب الرابع عشر.
وقال مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي «لعبنا جيداً من الناحية الدفاعية، وقام الوسط بعمل جيد أمام رباعي الخط الخلفي، نحن راضون. في بعض الأحيان النتيجة لا تعطيك حقك، لكن العرض الذي قدمناه كان جيد جداً».
أما لاعب وسط سيتي الاسباني رودري، قال «الأمور تكون صعبة عندما تأتي إلى هنا (ملعب سانتياجو برنابيو)، لقد بذلنا جهداً كبيراً والشباب كانوا مذهلين».
وانتظر الجميع أن يكون النرويجي إرلينج هالاند الخطر الأكبر على الريال، إلا أن الأخير عرف كيف يوقفه تماماً، ليكون الحاضر الغائب في اللقاء، ما يجعله متحفزاً للتعويض إياباً الأربعاء المقبل من أجل الابقاء على أمل فريقه بلقبه الأول في المسابقة.
ويمني السيتي الذي لم يخسر في 21 مباراة متتالية ضمن مختلف المسابقات، النفس بمعادلة رقم جاره وغريمه مانشستر يونايتد، الفريق الإنجليزي الوحيد المتوج بثلاثية دوري الأبطال والدوري الممتاز وكأس إنجلترا في موسم 1998-1999.
وبحال فوزه ثلاث مرات في آخر أربع مباريات، يضمن السيتي لقب الدوري المحلي للمرة الثالثة توالياً والخامسة في ستة مواسم، إذ يتقدم على أرسنال بفارق نقطة ولعب مباراة أقل.
وسيكون بمقدور اليونايتد حرمانه بنفسه من إحراز الثلاثية، عندما يواجهه في نهائي مسابقة الكأس العريقة في 3 يونيو.
لكن قبلها ستكون أمام السيتي عقبة تخطي ريال في دوري الأبطال والمهمة لن تكون سهلة، لاسيما أن الأخير يريد تعويض إخفاقه في الدوري المحلي الذي حُسم لقبه منطقياً لصالح غريمه برشلونة، ومحاولة الفوز بثنائية دوري الأبطال والكأس التي أحرزها نهاية الأسبوع على حساب أوساسونا.
وبعد الدور الذي لعبه في قيادة الريال إلى لقب الكأس بتسجيله هدفي الفوز على أوساسونا في النهائي وثنائيته الرائعة الموسم الماضي التي قتلت أحلام السيتي، بدأ رودريجو اللقاء أساسياً، على غرار المدافع الألماني أنتونيو روديجر الذي عوض غياب الموقوف البرازيلي إيدر ميليتاو.
وفي الجهة الأخرى، بقي الثنائي الجزائري رياض محرز والأرجنتيني خوليان ألفاريز على مقاعد البدلاء بعدما لعبا في التشكيلة الأساسية التي فازت في المباراة الأخيرة على ليدز في الدوري الممتاز، فيما لعب جاك جريليش والبرتغالي برناردو سيلفا أساسيين، على غرار كايل ووكر في الخط الخلفي الذي افتقد الهولندي نايثن أكيه للإصابة.

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
ريال مدريد
كيفين دي بروين
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جولة آسيوية للنصر السعودي
الرياضي
جولة آسيوية للنصر السعودي
اليوم 13:17
الدوسري يغيب عن الهلال في نهائي الكأس
الرياضي
الدوسري يغيب عن الهلال في نهائي الكأس
اليوم 13:14
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يستقبل وفداً من كلية الدفاع الوطني
اليوم 13:13
«الديربي العربي» يخطف أنظار «الأبطال» في أفريقيا
الرياضي
«الديربي العربي» يخطف أنظار «الأبطال» في أفريقيا
اليوم 13:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©