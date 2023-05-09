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«ديربي القطبين» في «الأبطال»

«ديربي القطبين» في «الأبطال»
10 مايو 2023 01:24

ميلانو (أ ف ب) 

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يخوض ميلان الإيطالي أبرز «ديربي» محلي له منذ عقود، بمواجهة القطب الثاني لمدينة ميلانو الإنتر، حيث يلتقي اثنان من أعرق الأندية الأوروبية اليوم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
يترقب قطبا مدينة ميلانو مواجهتين مليئتين بالألوان والضوضاء والدراما، في إحدى أبرز عواصم كرة القدم في «القارة العجوز»، مع الفصل الأول من المواجهة على ملعب «سان سيرو»، قبل الثاني يوم 16 مايو الحالي إياباً على ملعب «جوزيبي مياتزا»، للحصول على فرصة رفع حصيلة المدينة الإيطالية من الكؤوس الأوروبية إلى 22.
ويرتبط مصير الإنتر وميلان بالمسابقة القارية الأعرق أوروبياً، حيث لم يتمكنا من حسم تأهلهما إلى دوري الأبطال العام المقبل على خلفية النتائج المخيبة للآمال في الدوري، حيث يحتل الأول المركز الرابع برصيد 63 نقطة، ويليه الثاني في المركز الخامس بفارق نقطتين. ويتأخر الناديان على بُعد أميال عن نابولي المتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

ميلان
إنتر ميلان
ديربي ميلانو
ديربي ميلان
دوري الأبطال
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