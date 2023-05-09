دبي البحري يحتفل بـ«اليوبيل المرجاني»

دبي (الاتحاد)

يحتفل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باليوبيل المرجاني، وإكماله 35 عاماً من العطاء مع دخوله السنة السادسة والثلاثين (1988-2023)، مواصلاً طريق النجاح ونثر العطاء الكبير من أجل تطوير المنظومة الرياضية البحرية في الدولة وإمارة دبي.

وتمر علينا هذه الأيام ذكرى تأسيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي انطلقت مسيرته عام 1988، وتحديداً في الخامس من شهر مايو من العام نفسه، حيث بدأ فعالياته رسمياً في العام نفسه منظماً سباقات للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً وسباقات القوارب الخشبية السريعة والزوارق البخارية، لتمثل تلك جذوة البداية، والتي أعلنت ميلاد صرح عملاق يحتضن عشاق الرياضات البحرية في الدولة. وحرص أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على توجيه الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه المتواصل لمختلف القطاعات في الإمارة واهتمامه بالمحافظة على إرث الماضي، وتعزيز هويتنا الوطنية. كما ثمن رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية متابعة وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.