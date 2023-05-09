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البولندي ميرونك يتقدم في المنافسة على «السباق إلى دبي»

البولندي ميرونك يتقدم في المنافسة على «السباق إلى دبي»
10 مايو 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

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دخل البولندي أدريان ميرونك في المنافسة بشكل جدي على لقب الموسم لجولة «دي بي ورلد» للجولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعد فوزه بلقب بطولة دي سي أوتوموبيليس الإيطالية المفتوحة، ليتقدم إلى المركز الرابع في ترتيب الموسم الحالي للجولة، التي تقام بالشراكة مع رولكس بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
تفوق ميرونك في البطولة التي أقيمت في ملعب ماركو سيموني في روما، محققاً 13 ضربة تحت المعدل، ليكسب 710 نقاط ويرفع إجمالي رصيده إلى 1.438 نقطة بالمركز الرابع في ترتيب السباق إلى دبي. ميرونك الذي أصبح العام الماضي أول لاعب بولندي يحقق لقباً في جولة دي بي ورلد، من الرياضيين البارزين الذين اختاروا الإقامة في دبي خلال الفترة الماضية، كما يمتلك علاقة خاصة بالإمارات، وهو الذي كان نجم التصويبة التي ضمت الفوز للفريق الأوروبي في بطولة هيرو كاب في نسختها الافتتاحية التي أقيمت في نادي أبوظبي للجولف مطلع العام الجاري. واستفاد الفرنسي روماين لانجاسكي من حلوله بالمركز الثاني في البطولة الإيطالية، ليكسب 472 نقطة ويرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 771 نقطة، ويتقدم 38 خطوة دفعة واحدة ليصبح بالمركز الثالث عشر، ما يعزز فرصته للظهور في البطولة الختامية للموسم في دبي، إذ يتأهل أفضل 50 لاعباً بحسب تصنيف الموسم.

دي بي ورلد
السباق إلى دبي
دبي
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