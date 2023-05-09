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3 انتصارات في الجولة الثانية لدوري الهوكي

3 انتصارات في الجولة الثانية لدوري الهوكي
10 مايو 2023 01:24

الشارقة (الاتحاد)
شهدت الجولة الثانية من دوري الهوكي في نسخته الأولى، والذي ينظمه اتحاد اللعبة بملاعب مدرسة الإبداع الأميركية بالشارقة، فوزاً مستحقاً لفريق قرية الشعب على جولدن إيجل بنتيجة 16-0 ليعتلي القمة برصيد 6 نقاط وفارق أهداف 21، وتراجع جولدن للمركز الخامس، وفاز فريق داداباي على «يو تي إس سي» بنتيجة 9-3 ليتقدم للمركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر، ويحتل يوتي إس سي المركز الرابع.
وفاز فريق شرطة الشارقة على كوورج بنتيجة 5-0 ليصبح شرطة الشارقة ثالثاً بنفس رصيد الأول والثاني وفارق أهداف 9 أهداف، وكوورج في المركز الثامن، وتعادل أسسبيتر ولاكنور بنتيجة 5-5 ليحتل الفريقان المركزين السادس والسابع على التوالي، كما تعادل سيراليون والإمارات بلا أهداف، ليحتل الفريقان المركزين التاسع والعاشر على التوالي. ويتصدر قائمة هدافي الدوري محمد حسن لاعب فريق قرية الشعب برصيد 8 أهداف، يليه محمد رشاد من فريق «يو تي إس سي» بـ 7 أهداف، ثم محمد عمران من قرية الشعب بـ 6 أهداف. ويشارك في الدوري 10 فرق، وتقام المباريات يوم الأحد من كل أسبوع بواقع 5 مباريات ابتداءً من الساعة السادسة إلى العاشرة مساء، وسط حضور جماهيري كبير، وتنظيم دقيق من لجنة المسابقة برئاسة أحمد سعيد السويدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد.

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اتحاد الهوكي
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