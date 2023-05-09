اتحاد التنس يجدد اتفاقية الرعاية

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد التنس، تجديده اتفاقية رعاية شركة ويلسون لخدمات رياضة التنس لخمس سنوات جديدة، وذلك تأكيداً لأهمية التعاون المشترك بينهما، الذي ترجمته الاتفاقية السابقة والمكاسب التي حققتها خلال الفترة الماضية، حيث تم توقيع اتفاقية الرعاية مع شركة «تايم سكوير»، الموزع الرسمي لمنتجات «ويلسون» في الإمارات ودول الخليج العربي، بحضور مديرها التنفيذي، ريتيش بونجابي، والأمين العام لاتحاد التنس ناصر يوسف المرزوقي.

وعبر المرزوقي عن أهمية تعزيز الشراكة مع جميع الجهات الراعية، وخص شركة «ويلسون» العالمية، موضحاً أن الهدف من تجديد اتفاقية الرعاية يأتي وفقاً لتوجيهات ورؤية رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس الشيخ حشر آل مكتوم والأعضاء، وبما يساهم بمواصلة دعم وتطوير رياضة التنس في مجتمع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن اتفاقية الرعاية الجديدة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لتطوير اللعبة، بالتعاون مع شركة «ويلسون» العالمية من خلال المشغل الرئيسي لها في الإمارات، شركة تايم سكوير.

وتابع: «المكاسب التي تحققت من الاتفاقية السابقة مهدت لتوقيع الاتفاقية الجديدة لمساهمتها بتطوير نوعي للعبة وأمور إيجابية كثيرة، خصوصاً للاعبين واللاعبات في أعمار الناشئين والشباب، خصوصاً المواهب المواطنة، ما يدعم نهج اتحاد التنس الرامي إلى استكشاف وتطوير إمكانات لاعبين مميزين، ومنتخب قوي يمثل الإمارات مستقبلاً في البطولات الدولية».