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الرياضي

محمد الشرقي يستقبل فريق الفجيرة للفنون القتالية

محمد الشرقي يستقبل فريق الفجيرة للفنون القتالية
9 مايو 2023 19:22

 
الفجيرة (وام)


أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات الرياضية في تعزيز مكانة الإمارة على الصعيد الرياضي داخل الدولة وخارجها، وأهميّة تبنّي أفضل الممارسات التي تسهم في تشجيع الشباب والناشئة على المساهمة في تطوير منظومة العمل الرياضي، وتحقيق أفضل النتائج.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر الرميلة، الفريق الفني والإداري لنادي الفجيرة للفنون القتالية، لحصوله على جائزة أفضل نادٍ عربي من قِبل جوائز «الأفضل» التي تنظمها «تتويج نيوز» في مصر العربية، وذلك عن فئة النادي صاحب الإنجازات المؤثرة محلياً وعربياً وعالمياً للعام 2022. 

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وأشار سموه، إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمسيرة القطاع الرياضي في الإمارة عامة، والألعاب القتالية خاصة، ومتابعة سموه للإنجازات التي يحققها اللاعبون في مشاركاتهم العربية والدولية، وتسخير الموارد والإمكانيات كافة التي تسهم في تحقيق توجّهات الدولة، وترسيخ حضورها، عربياً ودولياً.
وهنّأ سموه فريق النادي وإدارته، مشيداً بمستوى المشاركات المتميزة ونتائج المنافسات الرياضية العالمية التي يحرص النادي على تنظيمها، وفق أعلى معايير الجودة، واستضافتها بنجاح في مختلف الألعاب، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود المبذولة التي تحافظ على مستوى النتائج المشرّفة، وترتقي بسمعة الإمارة والدولة، في الأوساط الرياضية عالمياً.
وتقدّم فريق النادي، إلى سمو ولي عهد الفجيرة، بالشكر والتقدير لدعم سموه الدائم لرؤية النادي وأنشطته كافة، ما يشكّل حافزاً كبيزاً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والجوائز.
حضر اللقاء؛ الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، رئيس اتحاد التايكواندو.

الفجيرة
محمد الشرقي
الفنون القتالية
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