أحمد عيسى درويش ضمن حكام «مونديال الشباب»

أبوظبي (الاتحاد)



يُشارك عدد من حكام كرة القدم الدوليين والمحليين، في إدارة عدد من البطولات والمسابقات العربية والدولية خلال مايو الجاري، ويونيو المقبل.

وتُعد أبرز تلك المشاركات، تكليف لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، حكم الساحة الدولي أحمد عيسى درويش «حكم فيديو»، ضمن طاقم حكام بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة التي تستضيفها الأرجنتين من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل.

وعيّنت لجنة الحكام في الاتحاد العربي، الحكم الإماراتي نواف أحمد حسن ضمن طاقم حكام كأس العرب المقرر إقامتها في مدينة جدة بالسعودية من 11 إلى 20 مايو الجاري، كما كلفت إبراهيم المنصوري عضو لجنة حكام كرة القدم الشاطئية في اتحاد الكرة، مُقيماً لحكام البطولة، بالإضافة لمشاركة أخرى للمنصوري مُقيماً لحكام التصفيات التي السعودية من 25 إلى 27 مايو الحالي، والمؤهلة لبطولة أنوك العالمية الشاطئية «بالي 2023».

وتُشارك الحكمة الدولية أمل جمال «حكم مساعد»، ضمن طاقم حكام المباراة الودية الثانية التي تجمع السعودية وفلسطين بعد غد «الخميس» على ملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، كما شاركت في إدارة المباراة الودية الأولى التي أقيمت يوم الأحد الماضي على الملعب ذاته، وانتهت بالتعادل السلبي.