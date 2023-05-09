منتخب المواي تاي يتألق في بطولة العالم بـ 5 نجوم

أبوظبي (الاتحاد)

حقق منتخبنا الوطني للمواي تاي، خلال مشاركته في بطولة العالم للمواي تاي، المقامة في تايلاند، نجاحات جديدة برهنت مكانته المتقدمة بين منتخبات العالم، بعد أن نجح في تحقيق 13 انتصاراً من أصل 22 نزالاً، وتمكن خلالها اللاعبون من الوصول إلى الأدوار المتقدمة للبطولة التي يسدل الستار عليها يوم السبت المقبل.

ونجح 5 لاعبين من حسم تأهلهم للدور نصف النهائي لبطولة العالم للمواي تاي من أصل 7 لاعبين تأهلوا إلى دور الثمانية الذي شهد فوز محمد تويزي على الكازاخستاني كانات علي زهان في وزن تحت 51 كجم، وإبراهيم بلال على الأسترالي سام جاردنر في وزن تحت 63.5 كجم، ومحمد مرضي على البولندي أدريان جوانا في وزن تحت 67 كجم، بجانب فوز اللاعبة زينب بوحماده على الفلبينية أبرل جوي في وزن تحت 57 كجم، كما تأهلت للمربع الذهبي من منافسات البطولة اللاعبة سلامة الجنيبي في وزن 75 كجم.

وتأتي مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة العالم للمواي تاي ضمن أجندة الاستحقاقات الرسمية للمنتخبات الوطنية ومشاركات اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج في البطولات العالمية التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي.

من جهته، أشاد طارق محمد المهيري، المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، الأمين العام للاتحاد العربي، المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي للمواي تاي بالمستويات الفنية للاعبي منتخبنا الوطني وهم يخوضون نزالات ومواجهات قوية في بطولة العالم للمواي تاي، مثنياً على دورهم المميز في تمثيل رياضة المواي تاي الإماراتية بصورة مشرفة في المحفل العالمي الذي يشهد مشاركة 102 دولة من مختلف قارات العالم.

وقال: «تمثل بطولة العالم للمواي تاي إضافة مهمة في مسيرة خططنا المتواصلة والهادفة لتحقيق التقدم في مسيرة اللعبة على مستوى الدولة، وتطوير منظومتها، ورفع مستوى اللاعبين وتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم لتمثيل الإمارات في المحافل الدولية بأفضل صورة».

أضاف: «حقق المنتخب الوطني خلال مشاركته في البطولة مكتسبات مهمة، سواء بتأهل خمسة لاعبين إلى نصف نهائي البطولة في مختلف الأوزان، ونجاحهم في تقديم مستويات قوية ومنافسة كبيرة أمام نخبة أبطال العالم ولاعبين منتخبات متمرسة ولها باع طويل في اللعبة بالنظر للفترة الزمنية القياسية التي نشأ فيها الاتحاد، كما استفاد المنتخب على صعيد اللاعبين الذين لم يحالفهم الحظ من تجارب الاحتكاك بنظرائهم من منتخبات متطورة ومتقدمة في مسيرة اللعبة»، مبينا أن المشاركة إيجابية، وحققت الكثير من الأهداف، ونتمنى أن يحالف الحظ اللاعبين المتأهلين لبلوغ النهائيات والعودة لأرض الوطن بميداليات وإنجازات جديدة.