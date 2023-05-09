«الشارقة للمرأة» يحصد 3 ميداليات في «الاتحاد للمبارزة»

الشارقة (الاتحاد)

حصد فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، 3 ميداليات متنوعة في ختام بطولة الاتحاد للمبارزة، والتي أقيمت في صالة مدرسة أسماء بنت النعمان بدبي بمشاركة 47 لاعبة مثلن فرق أندية الشارقة الرياضي للمرأة والفجيرة للألعاب القتالية وشباب الأهلي وأكاديمية ام كيه وأبوظبي للمبارزة.

ومثل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة في البطولة، 13 لاعبة، حيث فازت شيخة الزعابي بالميدالية الفضية لمسابقة «ابيه»، ونالت زينب الحوسني برونزية مسابقة «ابيه»، وتوجت حبيبة اسلام ببرونزية مسابقة «فلوريه».

واعتبرت بلقيس الشحي، رئيس قسم الألعاب الفردية في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، نتيجة فريق النادي للمبارزة، جيدة في ظل قوة المنافسة بين الفرق المشاركة، مشيدة بجهود الجهازين الفني والإداري، وعطاء اللاعبات، منوهة إلى أن الفريق يضم لاعبات مميزات بإمكانهن تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في المشاركات القادمة محلياً وخارجياً.