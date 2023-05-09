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اكتمال التجهيزات لانطلاق «الفنون القتالية المختلطة» للناشئين في أبوظبي

اكتمال التجهيزات لانطلاق «الفنون القتالية المختلطة» للناشئين في أبوظبي
9 مايو 2023 18:28

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، عن اكتمال الاستعدادات الخاصة بانطلاق بطولة الفنون القتالية المختلطة الخامسة للناشئين، التي تقام يوم السبت المقبل، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة من اللاعبين الناشئين في شتى الفئات.
وتعتبر النسخة الخامسة من البطولة، قبل الأخيرة في رحلة الاستعدادات لتنظيم بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين بالعاصمة أبوظبي في أغسطس المقبل، والتي تعد أبرز حدث رياضي ضمن الأجندة الدولية للعبة، حيث تستقطب مشاركة واسعة لنخبة الأبطال من جميع أنحاء العالم.
وقال محمد حميد بن دلموج الظاهري، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة لدى الاتحاد: «تأتي النسخة الخامسة امتداداً للنجاحات الكبيرة التي حققتها النسخ الأربع السابقة، خصوصاً على صعيد اجتذابها لنخبة المقاتلين في هذه المرحلة السنية، وتنسجم البطولة مع خطط الاتحاد الرامية إلى تعزيز انتشار رياضة الفنون القتالية المختلطة، والتأكيد على ريادة أبوظبي عاصمة عالمية لها، والوجهة المفضلة لنجوم وأبطال اللعبة».
وأضاف: يعكس حجم الإقبال على التسجيل والمشاركة في منافسات النسخة الخامسة من البطولة، الأهمية التي تحتلها رياضة الفنون القتالية المختلطة في أجندة الموسم الرياضي الحالي للاتحاد، لا سيّما أنها تأتي في توقيت مثالي، يواكب جهود الأندية والأكاديميات واللاعبين في الاستعداد للحدث الأضخم هذا العام، وهو بطولة العالم للناشئين في أبوظبي بعد أقل من ثلاثة أشهر.
وبالنظر إلى مستويات الإقبال الكبيرة على المشاركة، أكد اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن الرياضة بدأت تحظى بانتشار واسع في الدولة التي ستكون منصة لنهضة وتطور اللعبة في المنطقة بشكل عام، وصقل وتأهيل مجموعة من الأبطال والنجوم القادرين على تمثيل المنتخب الوطني في مختلف الاستحقاقات والوصول إلى منصات التتويج.
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، أن كل الإمكانات جاهزة لتنظيم البطولة في صالة مبادلة أرينا، وفقاً لأعلى المعايير التنظيمية الاحترافية، في ظل الاستعانة بأطقم تحكيمية على أعلى مستوى.

الإمارات
أبوظبي
الجو جيتسو
الفنون القتالية
مدينة زايد الرياضية
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