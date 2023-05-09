«الأبيض» في التصنيف الثاني لنهائيات «آسيا 2023»

معتز الشامي (دبي)



تستضيف الدوحة يوم الخميس المقبل، حفل قرعة نهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم، بحضور الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، وأعضاء المكتب التنفيذي، ومدربي المنتخبات الـ 24 المشاركة، وذلك في دار «أوبرا كتارا»، حيث تقام البطولة في قطر من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

ويأتي «الأبيض» في التصنيف الثاني، ما يعني وقوعه مع أحد منتخبات القوى الكبرى بآسيا، ووفقاً لنظام القرعة المعلن رسمياً، يجرى تقسيم المنتخبات على 4 مستويات كل منها يضم 6 منتخبات، وفقاً للتصنيف الأخير للاتحاد الدولي «الفيفا» الأخير، ويُجرى توزيع المنتخبات المشاركة على 6 مجموعات، كل منها تضم 4 منتخبات، ولضمان بدء قطر مستضيفة البطولة، المباراة الافتتاحية، جرى تخصيص المركز الأول للدولة المضيفة في «الوعاء 1».

ويضم المستوى الأول الذي يكون على رؤوس المجموعات الست، قطر واليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية، والمستوى الثاني يضم منتخبنا إلى جانب العراق وعُمان وأوزبكستان والصين والأردن، والمستوى الثالث يشمل البحرين وسوريا وفلسطين وفيتنام وقيرغيزستان ولبنان، والمستوى الرابع يضم الهند وطاجيكستان وتايلاند وماليزيا وهونج كونج والصين وإندونيسيا.

وتقام مباريات البطولة على 8 استادات، منها 6 ملاعب شاركت في استضافة «مونديال 2022»، وهي استاد الجنوب، واستاد البيت، واستاد أحمد بن علي، واستاد الثمامة، واستاد المدينة التعليمية، واستاد خليفة الدولي، وينضم إليها استاد جاسم بن حمد بالسد، واستاد عبد الله بن خليفة بالدحيل.

من جانبه، أكد داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي، أن كأس آسيا 2019 في الإمارات، شهدت نقلة نوعية في تاريخ البطولة وقدمت الإمارات نسخة استثنائية في التنظيم والاستضافة، مشيراً إلى أن الاتحاد الآسيوي ينتظر المزيد في نسخة قطر، ويدرك أنها أصبحت تتمتع بخبرات تنظيمية هائلة، في ظل النجاح الكبير في استضافة كأس العالم 2022.

ولفت إلى أن البطولة المرتقبة، ستكون قوية من الناحية الفنية، بعدما استعدت المنتخبات الـ 24 المتأهلة بصورة جيدة، كما أسهم تأجيل البطولة لأشهر عدة، في منح المنتخبات فرصة كافية للتحضير، وتقديم أفضل مستوى ممكن كما نتمنى.

والمعروف المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي منح حقق استضافة نهائيات كأس آسيا 2023 للاتحاد القطري في أكتوبر الماضي، بعد منافسة مع كوريا الجنوبية وإندونيسيا، في أعقاب انسحاب الصين من التنظيم لأسباب تتعلق بجائحة كورونا.

وتصبح قطر أول دولة تستضيف كأس آسيا للمرة الثالثة، حيث استضافت نسختي 1988 و2011، وتتفوق على إيران وتايلاند والإمارات، حيث استضاف كل منها البطولة مرتين.

وتجدر الإشارة إلى أنها المرة السابعة التي تقام فيها كأس آسيا في غرب القارة، ومع استضافة قطر لكأس العالم 2022، فإن أول نسخة من كأس آسيا تقام مبارياتها على ملاعب المونديال، وأيضاً أن 13 منتخباً في كأس آسيا 2023 شاركت في آخر نسخة أقيمت في قطر عام 2011، ويصبح طاجيكستان المشارك للمرة الأولى، المنتخب رقم 36 الذي يظهر في تاريخ كأس آسيا، وحسم تأهله بهدف أحرزه شيرفوني ماباتشويف أمام سنغافورة يوم 11 يونيو 2022.

ويعد «الطاجيكي» الوجه الجديد الوحيد في النهائيات المقبلة، وتأهله يعني أنه منذ انطلاق البطولة عام 1956، لم تخل البطولة من منتخب جديد واحد على الأقل إلا في نسختين فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة هونج كونج والصين معاً في نسخة واحدة من النهائيات هي الأولى لهما منذ النسخة الرابعة التي أقيمت في عام 1968، وتخوض إيران وكوريا الجنوبية البطولة للمرة 15، بفارق مرتين عن الصين التي تحتل المركز الثاني.