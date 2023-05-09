«ترايثلون الإمارات» التاسع عالمياً



دبي (الاتحاد)



حقق سعود الزعابي، لاعب منتخب الترايثلون، المركز التاسع عالمياً والأول آسيوياً وغرب آسيا، والأول على العرب في التصنيف الأخير الذي أصدره الاتحاد الدولي، وهي المرة الأولى التي يحصد الترايثلون هذا المركز عالمياً، بعدما شارك اللاعب في بطولة العالم الأخيرة بإسبانيا، وانتزع المركز 26 في الترتيب العام.

وأعرب أحمد الشامسي رئيس لجنة المنتخبات عن سعادته بما حققه سعود الزعابي، وقال: الإنجاز لم يكن وليد المصادفة، بل هناك عمل من الجميع داخل الاتحاد بروح الفريق الواحد وبحماس بالغ ورغبة على تأكيد مكانة ترايثلون الإمارات والقدرة على المنافسة على الصدارة في مختلف البطولات، ونتمنى مواصلة المسيرة الناجحة من أجل إنجازات جديدة نفتخر بها في الإمارات.

وأكد الزعابي أن إنجازات الماضية تزيد من المسؤولية الملقاة على عاتقه وزملائه في المنتخب لتقديم الأفضل والوصول إلى أبعد نقطة، وقال: من أهدافي الأساسية طوال الفترة الأخيرة، ألا أتوقف عن التدريبات والاستعدادات، وتحديد الأهداف قبل خوض كل استحقاق والعمل على تحقيقها.