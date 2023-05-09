«الإمارات القابضة للدراجات» يُتوج بـ «تصنيف الأفضل»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق الإمارات القابضة ADQ للدراجات الهوائية، فريق السيدات المحترف الأول في الإمارات، نجاحاً كبيراً في بلجيكا وإسبانيا، حيث انتزعت الدارجة الإيطالية كيارا كونسوني لاعبة الفريق كأس المركز الأول في سباق «مارتن وينانتس» الذي أقيم في بلجيكا، مرتدية قميص فريق الإمارات القابضة «ADQ»، واحتلت زميلاتها آنا تريفيزي ولورا توماسي وليزي هولدن الترتيب السابع والعاشر والثاني عشر على التوالي في السباق نفسه، كما لعبت لارا جيليسبي وفرانشيسكا بيليجريني من الفريق القاري للسيدات التابع لفريق الإمارات القابضة «ADQ»، دوراً مهماً في الفوز التاريخي.

وفي إنجاز تاريخي، يضع الإمارات في مكانة متقدمة عالمياً على صعيد الدراجات، تمكنت لاعبات الفريق من انتزاع الاعتراف بفريقهن بأن يكون أفضل فريق إلى الآن، وأفضل فريق في سباق لا فويلتا فيمينينا الذي أقيم في إسبانيا.

وقال إيريكا ماجنالدي لاعبة الفريق: أنا سعيد للغاية بأدائي في سباق لا فويلتا فيمينينا، وكانت لدى بعض المخاوف من مستوى المشاركة، بعد الجراحة التي أجريتها منذ أشهر، ومع ذلك، وبدعم من زملائي في الفريق، وعملنا الجماعي المتميز، تمكنا من الفوز، والتتويج بتصنيف أفضل فريق، وهو شرف كبير وشهادة على عملنا الجاد.

وقالت ميليسا مونكادا، قائدة فريق الإمارات القابضة «ADQ»: بذلت لاعبات الفريق جهداً جماعياً كبيراً، وظهر أداؤهن ملهماً في سباق لا فويلتا فيمينينا، وكلنا فخر بالنتيجة الرائعة، ويسعدنا أن نمثل الإمارات على الصعيد العالمي، وأن نثبت جدارتنا للمنافسة مع أفضل الفرق في العالم، ونأمل أن يشجع هذا النجاح الآخرين، وأن تتسع قاعدة لاعبي الدراجات، وأن تنضم لهذه الرياضة الرائعة المزيد من السيدات من مختلف أنحاء المنطقة.

يسلط النجاح العالمي لـ «الإمارات القابضة ADQ» الضوء على قوة الفريق وموهبته، ومن المتوقع أن يحقق المزيد من النتائج الرائعة في السباقات القادمة، مثل جراند تورز جيرو دي إيطاليا دونّي وطواف فرنسا للدراجات.