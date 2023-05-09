ميسي إلى الدوري السعودي في صفقة «استثنائية»

الرياض (أ ف ب)

سيلعب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة «استثنائية وضخمة» بعد موسمين باهتين مع باريس سان جيرمان الفرنسي، على ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات.

وكان النجم الأرجنتيني البالغ 35 عاماً يملك مروحة من الخيارات بين السعودية، الولايات المتحدة وحتى ناديه القديم برشلونة الإسباني التواق لإعادته، بعد ارتفاع مؤشرات رحيله عن ناديه الحالي.

لكنّ مصدراً في الرياض طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام، قال: «صفقة ميسي تمّت، سيلعب في السعودية الموسم المقبل» دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له.



وتابع: «العقد استثنائي، إنه ضخم، نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة».

من جهته، أفاد باريس سان جيرمان الفرنسي في شكل منفصل أن عقد بطل العالم لا يزال سارياً حتى 30 يونيو المقبل.

وقال مصدر ثانٍ في النادي الفرنسي: «لو كان النادي يريد تجديد عقده، لفعل ذلك في وقت مبكر».

وكان سان جيرمان أوقف أخيراً نجمه المتوّج بكأس العالم في ديسمبر الماضي في قطر، بسبب سفره دون موافقة النادي إلى السعودية، حيث ينشط كسفير للسياحة في المملكة، وعاد ميسي الى التدريبات بعدما قدّم اعتذاراً للنادي وزملائه.

ويأتي وصول ميسي للسعودية بعد أشهر من وصول منافسه وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم لنادي النصر السعودي في صفقة مدوية في يناير الماضي.

ويُعتقد أن عقد البرتغالي الممتد حتى يونيو 2025 يقدر بأكثر من 440 مليون يورو، ما يجعله الرياضي الأعلى أجراً، بحسب فوربس.

ورغم التوقيع الكبير، يبتعد النصر بخمس نقاط عن صدارة جدول الدوري السعودي قبل 4 مباريات عن نهاية المسابقة، فيما خرج من السباق على كأس الملك، ويشهد النصر تخبطاً إدارياً إذ غادر مدربه الفرنسي رودي جارسيا فجأة في أبريل.