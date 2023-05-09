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الشحي: بطولة العالم «هدفي» بعد ذهبية «جراند سلام أبو ظبي» للجو جيتسو

الشحي: بطولة العالم «هدفي» بعد ذهبية «جراند سلام أبو ظبي» للجو جيتسو
9 مايو 2023 16:30

أبوظبي (وام)
أكد خالد الشحي لاعب نادي العين ومنتخب الجو جيتسو أن بطولة العالم المقبلة، المقررة في منغوليا خلال يوليو المقبل، هي الهدف الأساسي له في الوقت الحالي بعد التتويج بذهبية الحزام الأسود لوزن 62 كجم لفئة المحترفين في بطولة «أبو ظبي جراند سلام»، والتي أقيمت الأسبوع الجاري في «مبادلة أرينا».
وأكد الشحي أن تحقيقه للميدالية الذهبية في «أبو ظبي جراند سلام» نقلة كبيرة في مسيرته مع اللعبة، خاصة وأن البطولة شهدت مشاركة نخبة من لاعبي العالم.
وقال إن انطلاقته مع اللعبة كانت في عام 2012، وكان الحصول على الحزام الأسود أحد أبرز أهدافه، والذي تحقق قبل خمسة أشهر، بفضل الدعم اللامحدود من اتحاد الجو جيتسو، ونادي العين، والعمل والتدريبات بشكل يومي لمدة ست ساعات.
وأضاف: «التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على بطولة العالم، وهي هدف أساسي لي بعد الدفعة المعنوية التي حصلت عليها بالتتويج في جراند سلام أبو ظبي، لكن لا بد من المواصلة بنفس الوتيرة لتحقيق الهدف».
وأوضح الشحي أن رياضة الجو جيتسو أصبحت الآن في كل بيت، وأن ذلك يمثل نجاحاً كبيراً للعبة والقائمين عليها، خاصة وأن مردودها ينعكس إيجابياً على اللاعب في كافة جوانب حياته الاجتماعية والعملية، وهو الهدف الأسمى لتطوير الذات، والحفاظ على اللياقة البدنية.

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الجو جيتسو
اتحاد الجو جيتسو
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