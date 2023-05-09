«الأولمبياد الخاص الإماراتي» يتعاون مع «جيمس للتعليم»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع الأولمبياد الخاص الإماراتي مذكرة تفاهم مع مجموعة جيمس للتعليم، خلال فعالية الريشة الطائرة الموحدة التي نظمت في مدرسة جيمس ولينجتون - واحة السيليكون، لتعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات والمعارف في ما يتعلق بالدمج الاجتماعي، من خلال مشاركة عدد من المدارس التابعة للمجموعة في برنامج مدارس الأبطال الموحدة التابع للأولمبياد الخاص الإماراتي، والذي يعمل على تمكين الطلاب من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية، وتطوير مناخات من القبول في المجتمعات المدرسية.

ونصت المذكرة، التي حضر توقيعها كل من فاطمة محمد، مديرة الاستراتيجية والمشاريع في مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وظافر رجا، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة جيمس للتعليم، على استيفاء عدد من مدارس مجموعة جيمس لمعايير ومتطلبات برنامج مدارس الأبطال الموحدة وفق جدول زمني محدد، وفي المقابل سيتم تعيين مجموعة جيمس كشريك تعليمي رسمي للأولمبياد الخاص الإماراتي.

وتضمنت البنود الموقع عليها ترويج مجموعة جيمس للتعليم لأنشطة وفعاليات برنامج مدارس الأبطال الموحدة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الخاص بها وفي النشرات الخاصة بالمدارس المشاركة في البرنامج. وستقوم مجموعة جيمس كذلك، بمقتضى المذكرة، بتقديم واحد أو أكثر من مرافقها المدرسية لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، لإجراء تدريب سنوي لبرنامج مدارس الأبطال الموحدة في أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «تأتي مذكرة التعاون التي وقعناها مع مجموعة جيمس للتعليم في إطار حرصنا على تطوير بيئة من التسامح والقبول في المجتمعات المدرسية، وفي المجتمع كاملاً بشكل عام، ونطمح أن تعزز المذكرة من تعاوننا لخدمة اللاعبين والطلاب، والدفع قدماً ببرنامج مدارس الأبطال الموحدة وأنشطته المتنوعة بانضمام عدد من مدارس مجموعة جيمس له».

وأضاف الهاشمي: «نحرص باستمرار على تعزيز تجربة الطلاب من أصحاب الهمم والطلاب من ذوي القدرات المختلفة مع أقرانهم داخل المدارس، إيماناً منا بأن نشر ثقافة التنوع والقبول بالاختلاف هي أقصر الطرق لتحقيق الدمج الاجتماعي».

كما نصت مذكرة التفاهم، على قيام الأولمبياد الخاص الإماراتي ومدارس جيمس بتعيين منسق خاص للبرنامج في كل مدرسة، ليكون بمثابة همزة الوصل القائمة بجميع الاتصالات وتقديم التقارير الخاصة ببرنامج مدارس الأبطال الموحدة.

ومن جانبه صرح ظافر رجا، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة جيمس للتعليم قائلاً: «يسعدنا التعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وأتمنى أن تكون هذه المذكرة بداية لشراكة فعالة ومستمرة تدعم الطلاب من مختلف القدرات. ستساهم هذه الخطوة في ضمان حصول جميع الطلاب في مدارسنا على الفرصة للمشاركة في فعاليات الرياضات الموحدة للأولمبياد الخاص الإماراتي، ونحن على يقين بأن الكثيرين سيستفيدون منها لإظهار مهاراتهم، نؤمن بدور الرياضة في تطوير طلابنا، وتعلم مهارات الحياة الأساسية مثل العمل الجماعي والقيادة والمرونة، كما أنهم يتطورون بدنياً وعقلياً، مما يساهم في تعزيز صحتهم وجودة حياتهم بشكل عام. نحن فخورون، كأضخم مزود للتعليم الخاص في الإمارات، بأن يكون لدينا سجل طويل في الترويج للرياضة والدمج في مدارسنا كافة، وتعتبر هذه الشراكة ضمن التعاون الناجح مع العديد من الجهات الوطنية في مجال التعليم الشامل».

ويتضمن برنامج مدارس الأبطال الموحدة ثلاثة محاور رئيسية هي: الرياضات الموحدة والقيادة الشبابية الدامجة والمشاركة الكاملة للمجتمع المدرسي، وكي تحصل مدرسة ما على لقب «مدرسة أبطال موحدة» يتعين عليها إثبات نجاحها في خلق بيئة دامجة بين صفوفها وطلابها، ونشرها لثقافة الدمج والتعريف به وبأهميته خلال الفصول الدراسية.

ويوفر برنامج مدارس الأبطال الموحدة للمعلمين والإداريين في المدرسة موارد تدريب وتطوير عديدة لتمكينهم من تنظيم أنشطة الرياضة الموحدة بنجاح في مدارسهم، وذلك في بهدف إحداث تغيير إيجابي في مجتمعات المدارس لتصبح أكثر دمجاً. ومؤخراً، أطلق برنامج مدارس الأبطال الموحدة موسماً جديداً من مسابقة الروبوتات الموحدة التي تعد المسابقة الأكبر من نوعها في المنطقة، وتعمل على تشجيع التفاعل بين الطلاب من مختلف القدرات وتكوين الصداقات الدائمة، من خلال قيام العمل الجماعي الذي يحقق بدوره الدمج.