«الريال» و«السيتي».. «صراع العمالقة» و«الثأر»!

عمرو عبيد (القاهرة)

لا حديث في الصحف الإسبانية والإنجليزية وغيرها، إلا عن مواجهة الليلة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتصدرت صور نجوم الفريقين جميع الأغلفة من دون استثناء، وجاء عنوان «ذا تايمز» المُثير نقلاً عن التصريحات القوية التي أطلقها رودري، النجم الإسباني في خط وسط «السيتي»، وقال فيه «نحن هنا من أجل الثأر»، إشارة لما حدث في ملعب سنتياجو بيرنابيو بالموسم الماضي، وأن «البلومون» سيرد الدين كاملاً هذه المرة!

وبالرغم من ذلك، تحدث بيب جوارديولا بحكمته المعتادة، حيث كتبت «ميرور» أن «الفيلسوف» لا يبحث عن «الانتقام» من ريال مدريد، لكنه يريد الفوز بشدة لحسم الأمور مُبكراً في هذه المرحلة المفصلية بـ«الشامبيونزليج»، وهو ما أوضحته صحيفة «إكسبريس» بقولها إن بيب يرغب في تقديم الأداء القوي المعتاد ولا يبحث عن فوز عريض من أجل «الثأر».

وفي إسبانيا، بدا أن النرويجي هالاند يشغل بال الصحافة المدريدية بدرجة كبيرة جداً، إذ أفردت «ماركا» المعروفة بدعمها الكبير لـ«الملكي» غلافها لهداف الدوري الإنجليزي، وظهرت صورة ضخمة لهالاند بعنوان «الوحش آتٍ لزيارتنا»، في حين وضعته «آس» في مواجهة خاصة أمام فينيسيوس جونيور نحن عنوان «الماكينة» و«الساحر».

ورغم توهج أسطورتها السابق، ليونيل ميسي، وحصوله على جائزة الرياضي الأفضل في العالم، إلا أن مواجهة «الريال» و«السيتي» خطفت اهتمام الصحف الكتالونية، إذ غطت صورة «الفيلسوف» بيب غلاف «لي سبورتيو» التي كتبت أن جوارديولا «على أتم الاستعداد» لمعركة «البيرنابيو» وأن أسلحته كاملة العدد وجاهزة تماماً.

بينما وصفت «سبورت» المباراة بـ«المبارزة الشاملة»، وتكرر الوضع فوق غلاف «ليكيب» الفرنسية التي كتبت عن المباراة ومواجهة هالاند أمام مواطنها بنزيمة وقالت إنها أشبه بـ«صراع العمالقة»!