إدارة «الظاهرة» تكرم اللاعبين في احتفالية رائعة

أبوظبي (الاتحاد)



كرم مجلس إدارة نادي الظاهرة، الفريق الأول لكرة القدم، بمناسبة تأهله إلى الدرجة الثانية، في أول موسم له بالدرجة الثالثة خلال احتفالية رائعة، في مقر النادي بمباني المجموعة العلمية المتقدمة بمنطقة سويحان في أبوظبي، بحضور خليفة النعيمي الرئيس التنفيذي، وراشد النعيمي مدير النادي، حيث تم تسليم الفريق بجهازيه الإداري والفني واللاعبين الميداليات الفضية، بجانب شهادات شكر وتقدير، وأقيمت مأدبة غداء للفريق بهذه المناسبة.

وخاطب خليفة النعيمي الحفل، مؤكداً أن النجاح في أول موسم للفريق بالمسابقات الرسمية لم يأت من فراغ، بل نتيجة لتعاون الجميع ولروح الفريق الواحد التي استهل بها «الظاهرة» الموسم، واستمر محافظاً عليها حتى النهاية السعيدة.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي: بدايتنا كانت بسيطة عبر الدورات الرمضانية، ومن ثم الانضمام إلى أندية اتحاد الكرة عبر بوابة أندية الدرجة الثالثة، والتأهل إلى الدرجة الثانية الذي يمثل خطوة جيدة في مشوار طويل ينتظر الفريق في المواسم المقبلة، وهدف الإدارة هو تواجد الفريق الدائم على منصات التتويج، ونهنئ اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وثقتنا كبيرة بأن القادم سيكون حافلاً بالتميز.

من جهته، قال راشد النعيمي: منذ البداية كان هدفنا العبور إلى الدرجة الثانية، وحققنا ما عملنا من أجله، وطموحاتنا كبيرة جداً، ونخطط إلى مواصلة الصعود وصولاً إلى دوري المحترفين.

وأكد مدير النادي أن الفريق يستعد جيداً، للموسم الجديد الذي يأمل الاحتفال في نهايته بالتأهل إلى الدرجة الأولى، ويقام معسكر داخلي في إطار الاستعداد للموسم الجديد، كما يتم تدعيم الفريق بعدد من العناصر المميزة، تماشياً مع متطلبات المرحلة، بينما نحافظ على الاستقرار الفني، باستمرار الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي خالد هيدان.

وقدم راشد النعيمي شكره للجهازين الفني والإداري واللاعبين، على ما بذلوه من جهد خلال الموسم، مبيناً أن الموسم جاء من دون صعوبات، رغم قوة المنافسين وخبراتهم.

وقدم خالد هيدان مدرب الفريق الشكر إلى إدارة النادي على توفيرها سبل النجاح والأجواء الإيجابية التي ساعدت على التميز، واعتبر أن بلوغ الدرجة الثانية لم يكن سهلاً، خاصة في وجود منافسين متمرسين، لكن بمجهودات الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين تحقق الهدف المنشود.

وذكر أن الطموحات في المستقبل تبقى ممكنة التحقيق، وإذا تحققت الظروف الملائمة، وحضرنا بشكل جيد، فإن الفريق قادر على مواصلة مشواره الناجح بالتأهل إلى الدرجة الأولى.

وعبر سيدي إبراهيم قائد الفريق عن سعادته وزملائه، بما أنجزوه في أول ظهور لهم بالدرجة الثالثة، وشكر الإدارة والجهازين الفني والإداري، ووعد بأن يواصل الفريق بذات الروح في المستقبل، بحثاً عن الانتصارات التي بدورها تقود إلى الاستمرار في التميز.

يذكر أن «الظاهرة» تأهل إلى الدرجة الثانية، بعد أن أنهى مسابقة الدرجة الثالثة وصيفاً، بحصاده 29 نقطة خلال 14 مباراة «8 انتصارات و5 تعادلات وخسارة واحدة»، وسجل 25 هدفاً، واستقبل 6 أهداف فقط، وهو الأقوى هجوماً، بالتساوي مع إيليت فالكونز الذي احتل المركز الأول بفارق 3 نقاط فقط عن «الظاهرة» الذي يعتبر الأقوى دفاعاً في المسابقة.