«فرسان الأردن» بطل «النخبة العربية» للناشئين



دبي (الاتحاد)



حصد «فرسان الأردن» لقب النسخة الأولى من كأس النخبة العربية لكرة القدم للناشئين تحت 15 سنة، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شركة دلتا، واستضاف فعالياتها نادي النصر، وتعد الأولى من نوعها التي جمعت فرق المراحل السنة من مختلف الدول العربية، وشارك فيها 16 فريقاً من 6 دول.

وتوج الفائزين بالمراكز الأولى، في حفل الختام، كل من أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، وعادل محمد شاكري عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، حيث تسلم «فرسان الأردن» كأس البطولة والميداليات الذهبية، بعدما فاز على «الصفاء اللبناني» 4-0 في النهائي، واحتل «الصفاء اللبناني» المركز الثاني، ويتسلم الميداليات الفضية، فيما حل الوصل في المركز الثالث، وفي ختام الحفل تم تكريم الفرق المشاركة وتسليم الهدايا التذكارية.

وأقيمت 32 مباراة في البطولة تنافس فيها 16 فريقاً هي النصر وشباب الأهلي والوصل وحتا والوحدة ودبي سيتي وامباير والفرسان من الإمارات، والصفاء وطرابلس من لبنان، والحسين إربد وعَمَّان والفرسان من الأردن، والترجي الجرجيسي من تونس والعربي من الكويت والمرخية من قطر.

وتأتي البطولة في إطار الخطة الإستراتيجية لمجلس دبي الرياضي، في الجانب المتعلق بتطوير المواهب الرياضية، وجذب القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تطوير الرياضة، من خلال تنظيم فعاليات رياضية دولية لها تأثير على برامج تطوير الناشئين وتطوير السياحة الرياضية بدبي.

وأقيمت البطولة وفقاً لقواعد ولوائح «الفيفا» واتحاد كرة القدم، كما تم اختيار فرق البطولة بدقة، حيث تم اختيار ثماني فرق محلية في مواجهة ثماني فرق عربية، لإعطاء الفرصة للاعبي أندية الدولة لمواجهة جميع الفرق الأخرى، والاحتكاك مع مهارات جديدة، بحيث يلعب كل فريق محلي مع فريق عربي من خارج الدولة.