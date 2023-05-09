«أيمن» يواجه «مهيمن» بكأس الوثبة في مالمو



مالمو (الاتحاد)



يستضيف مضمار جاكرسرو بمدينة مالمو السويدية، عصر الأربعاء، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1730 متراً، تحت مظلة النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويجتمع للسباق البالغ جائزته 113 ألف كرونا سويدية، 8 من نخبة الخيول، أبرزها صاحب التصنيف الأعلى «مهيمن» بإشراف أنيللي أريكسون، وقيادة أندرياس دالبارك، وهو صاحب التصنيف الأعلى، وفاز بثلاثة سباقات، وهناك رفيق إسطبله «الماجد» بقيادة ميكايل برافو، الفائز 5 مرات.

وينافس أيضاً «أيمن» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان أريكسون، وقيادة الفارس كارلوس لوبيز، الذي حقق الفوز 13 مرة من إجمالي 50 مشاركة، و«هاسارد دو فاوست» للمالكة والمدربة كاميلا نلسون، بقيادة الفارس بيير أندرياس جرابيرج، الفائز ثلاث مرات من إجمالي 5 مشاركات.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وكانت أولى سباقات المهرجان قد انطلقت بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.