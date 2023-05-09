«حلم البرتقالي» في «مربع الكبار»



رضا سليم (دبي)



يقف عجمان على بُعد 3 نقاط، من إنهاء الموسم في «المربع الذهبي» بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، للمرة الأولى في تاريخه، عندما يلتقي شباب الأهلي بطل الدوري يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة 26» والأخيرة.

يقبع «البرتقالي» في المركز الرابع برصيد 44 نقطة، متساوياً مع الوصل «الخامس»، وبفارق نقطة عن الجزيرة «السادس»، والشارقة «السابع»، ولكل منها 43 نقطة، وينتظر «البركان» نتائج الوصل مع خورفكان، والجزيرة مع اتحاد كلباء، والشارقة مع النصر في اليوم الأول من الجولة الأخيرة، وفي حال خسارة الوصل والجزيرة والشارقة يحتفظ عجمان بالمركز الرابع، قبل أن يواجه بطل الدوري، بينما أي نتائج أخرى في المباريات، يكون «البرتقالي» مطالباً بالفوز على «الفرسان» لإنهاء الموسم في «المربع»، وأي مركز يحققه الفريق من الرابع إلى السادس سيكون إنجازاً له للمرة الأولى في تاريخه بدوري المحترفين، مثلما سجل أعلى نسبة نقاط في تاريخه هذا الموسم.

المثير أن فوز بقية الفرق المنافسة، وخسارة عجمان تعيده إلى المركز السابع والذي لازمه هذا الموسم في معظم الجولات، كما أنه الترتيب الذي حققه الفريق في الموسم الماضي، وأيضاً في موسم 2018-2019.

ويتعامل الصربي جوران مدرب الفريق، مع مباراة التتويج للبطل على أنها فرصة للظهور المتميز، كونها الوحيدة التي تقام يوم السبت، كما أنها فرصة للتأكيد على أن عجمان الفريق الأفضل والأكثر تطوراً على مدار الموسم، ويستحق أن يكون ضمن «الأربعة الكبار»، بما قدمه من مستوى ونتائج متميزة، ويكفي أنه لم يخسر على مدار 8 مباريات، منذ الجولة السادسة عشرة بالخسارة أمام الشارقة، ثم الخسارة الأخيرة في «الجولة 25» أمام الوحدة.