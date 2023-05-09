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الرياضي

الاتحاد يقطع خطوة إلى «مونديال الأندية»

الاتحاد يقطع خطوة إلى «مونديال الأندية»
9 مايو 2023 13:03

 
الرياض (أ ف ب) 

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قطع الاتحاد خطوة مهمة نحو التتويج بلقب الدوري السعودي لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على ضيفه أبها 4-0، ضمن المرحلة السادسة والعشرين التي شهدت تعثراً جديداً لنصر البرتغالي كريستيانو رونالدو المتعادل مع ضيفه الخليج 1-1.
ورفع الاتحاد، الباحث عن لقبه الأول منذ 2009، رصيده إلى 62 نقطة، قبل أربع جولات من النهاية، معوضاً سقوطه المفاجئ أمام مضيفه التعاون 1-2 في المرحلة السابقة، وموسعاً الفارق إلى 5 نقاط مع وصيفه النصر.
المعروف أن بطل الدوري السعودي موسم 2022-2023، يشارك في كأس العالم للأندية، التي تنظمها السعودية من 11 إلى 22 ديسمبر المقبل.
على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، سجّل رباعية الاتحاد البرازيلي رومارينيو داسيلفا «13 و30»، المغربي عبدالرزاق حمدالله «18»، ومحمد الصيعري «92 من ضربة جزاء».
قال حمدالله: رغم أن وقت المباراة كان متأخراً، ولم يساعد مهمة الجماهير بالقدوم، إلا أننا نجحنا بتحقيق الفوز، وفي المباراة الماضية استحوذنا وانهزمنا، الاستحواذ ليس ضرورياً، لا يزال الدوري بعيداً بالنسبة لنا، نفكّر في كل مباراة على حدة.
قال البرازيلي إيجور كورونادو: «لم نكن ننتظر خسارة المباراة الماضية، المدير الفني اكتشف بعض الأخطاء، سواء في النواحي الدفاعية أو التنظيم، وأحدث نوعاً من التغيير، لكن أؤكد على روح المجموعة والجماهير، ونعرف مدى تعطشهم للدوري ونحن أيضاً نتوق لإحراز اللقب.
وفرض الخليج التعادل على مضيفه النصر 1-1 على ملعب مرسول بارك بالرياض، تقدّم الخليج بهدف البرتغالي فابيو مارتينز «4»، وأدرك النصر التعادل بهدف الإسباني ألفارو جونزاليز برأسية من ضربة حرة «17»، فيما لم تثمر محاولات رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، لتحقيق الفوز، ونجح «العالمي» في تحقيق فوز وحيد في آخر أربع مباريات.

مونديال الأندية
الدوري السعودي
اتحاد جدة السعودي
النصر
كريستيانو رونالدو
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