شباب الأهلي يطلب تنظيم نهائيات غرب آسيا للسلة



علي معالي (دبي)



أكد الدكتور ماجد سلطان عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، طلب استضافة المرحلة النهائية لبطولة غرب آسيا لكرة السلة، وذلك بعد صعود «الفرسان» بالفوز الأخير على حساب الهلال السعودي 88- 76، في المباراة التي جرت على صالة شباب الأهلي في دبي.

قال ماجد سلطان: تم الاجتماع مع الشركة الراعية «وصل»، والتي حصلت على تنظيم البطولة من الاتحاد الدولي لكرة السلة، ودار النقاش حول العديد من الجوانب الخاصة بالبطولة التي تقام من 5 إلى 14 يونيو المقبل، بمشاركة 8 فرق منها شباب الأهلي، إضافة إلى المنامة البحريني والكويت الكويتي «منطقة الخليج»، و3 فرق من غرب آسيا، بالإضافة إلى بطلي كازاخستان والهند ليصبح العدد 8 أندية.

وأشاد الدكتور ماجد سلطان، بالمستوى الذي ظهر عليه شباب الأهلي في المباراة الأخيرة أمام الهلال، وقال: نملك فريقاً قوياً في كل الخطوط، واستفدنا من النظام الجديد الذي يطبقه الاتحاد الدولي في التصفيات القارية، والتي منحت المنافسات قوة كبيرة، وأصبح لدينا عناصر لديها خبرة المباريات الدولية، حيث نرى التألق الواضح للشقيقين سعيد ومحمد مبارك، بجانب «الموهوب» حامد عبداللطيف، وكذلك «الثنائي» الأجنبي نيكولاس وبراندون.

وأضاف: طلب استضافة نهائيات غرب آسيا، جاء في ظل وجود إمكانيات عالية لدى كتيبة «الفرسان» في التنظيم، إضافة إلى الإجراءات السريعة والسهلة التي نقوم بها في البطولات الكبرى.

واكتمل عقد الفرق الخليجية المشاركة في نهائيات سوبر غرب آسيا، بعد تأهل شباب الأهلي وسبقه المنامة البحريني والكويت الكويتي، وكانت المباراة الأخيرة لـ «الفرسان» في منتهى القوة، حيث قدم عرضاً متميزاً استحق من خلاله التأهل عن جدارة إلى التصفيات النهائية لبطولة الأندية الآسيوية، وقدم الأميركي نيكولاس مينراث محترف «الفرسان»، مستوى عالياً، بعدما نجح في تسجيل 34 نقطة، بنسبة 56% نجاحاً في التسديد من كل المسافات، و9 متابعات، إضافة إلى «الفتى الذهبي» حامد عبداللطيف مسجلاً 18 نقطة، ومحمد مبارك 15 نقطة، والأميركي براندون تريش 11 نقطة، و5 متابعات، و5 تمريرات حاسمة.

وإحصائيات المباراة تمنح شباب الأهلي الأفضلية على الهلال، حيث نجح «الفرسان» في التسجيل 54% من مختلف المسافات، بفضل 21 تمريرة حاسمة، كما استفاد من خسارة الهلال الكرة 16 مرة، ليسجل منها 14 نقطة.

عبر البوسني زوران زوبسيفيتش مدرب شباب الأهلي عن سعادته بالتأهل، وقال: حافظنا على بقاء شباب الأهلي في مستوى عالٍ بمنطقتنا، وسعادتي كبيرة بما حققناه.

وقال نيكولاس مينراث: فخور للغاية باللاعبين، وهذا ليس جديداً بالنسبة لنا، وتعاملنا مع الأمر نفسه خلال الموسم المنتهي، حيث تمكن فريقي من النجاح، والفوز ببطولة صعبة في الدوري مع العديد من الإصابات، ولدينا مجموعة من اللاعبين الرجال القادرين على تقديم الأفضل دائماً، ونفذنا المطلوب تماماً في اللقاء الأخير.