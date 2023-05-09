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«أبوظبي لرفع الأثقال» يستقبل مدرب بلغاريا

«أبوظبي لرفع الأثقال» يستقبل مدرب بلغاريا
9 مايو 2023 11:25

 
أبوظبي (الاتحاد)

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زار إفين إيفانوف المدير الفني لمنتخب بلغاريا لرفع الأثقال، والوفد المرافق له، مقر نادي أبوظبي لرفع الأثقال، وتفقدوا الصالة المجهزة بأحدث المعدات الخاصة باللعبة.
واستقبل الضيوف خليفة راشد الزعابي مدير إدارة الخدمات المساندة وإفيناش باندو المدير الفني.
وتعتبر الزيارة ذات أهمية كبيرة، لتعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، من خلال تطوير رفع الأثقال، وإتاحة الفرصة لتعزيز العلاقات الدولية، بين نادي أبوظبي ومنتخب بلغاريا، والعمل على تنظيم البطولات الدولية، وتعزيز مكانة الإمارات في مجال رفع الأثقال وتطوير الرياضيين الموهوبين.
والجدير بالذكر أن إفين إيفانوف يعتبر من الأبطال الأولمبيين العالميين، وحصل على 4 ألقاب أولمبية منذ عام 1992، و5 بطولات أوروبية، ويشرف حالياً على تدريب منتخب بلغاريا.
وتأتي الزيارة ضمن رؤية نادي أبوظبي لرفع الأثقال، لفتح فرص تعاون وشراكة، وتبادل خبرات مع أبطال عالميين لهم باع طويل في اللعبة والمشاركة في البطولات الدولية.

الإمارات
أبوظبي
بلغاريا
رفع الأثقال
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