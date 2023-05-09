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خسارة الجزيرة أمام الظفرة ليست الأثقل لكايزر!

خسارة الجزيرة أمام الظفرة ليست الأثقل لكايزر!
9 مايو 2023 11:21

سلطان آل علي (دبي)


تعرض الجزيرة لخسارة مفاجئة وكبيرة 1-4 أمام الظفرة الذي هبط إلى «الدرجة الأولى» رسمياً، قبل نهاية «دوري أدنوك للمحترفين» بثلاث جولات، وأدت الخسارة إلى عرقلة «فخر أبوظبي» عن التقدم أكثر إلى المراكز الأربعة الأولى رغم تعثر المنافسين.
وقال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة: إنها خسارة محبطة جداً، وإحدى أكبر وأثقل الخسائر التي تعرضت لها في مسيرتي التدريبية.
وفي هذا الشأن، فإنّ خسارة الجزيرة أمام الظفرة 1-4، ليست الأثقل من ناحية النتيجة، سواء مع الجزيرة، أو الفرق التي دربها الهولندي في كل الدوريات المختلفة، ولكنها تعد إحدى أثقل الخسائر من ناحية نوعية المنافس، ومدى حضوره في الموسم.
وتعد الخسارة الأثقل لكايزر في مسيرته مع تسلتار الهولندي في دوري الدرجة الثانية، حيث خسر 0-8 من إكسيليسيور روتردام في موسم 2013-2014. كما خسر في الموسم نفسه 0-5 أمام فورتونا سيتارد، لتكون ثاني أكبر خسارة له في الدوري.
ويتشارك العين مع فورتونا بالنتيجة نفسها، حيث انتصر بخماسية على الجزيرة في موسم 2021-2022.
وتأتي في المركز الثالث نتيجة 2-6 التي حدثت مرتين لكايزر، الأولى مع تسلتار الهولندي في الدرجة الثانية بموسم 2012-2013 أمام فوليندام، والثانية مع كامبور الهولندي بالدرجة العليا في موسم 2015-2016 أمام آيندهوفن، وفي المركز الرابع، نجد خسارة الجزيرة أمام العين في موسم 2021-2022 بنتيجة 5-1 حاضرة.
والجدير بالذكر أن هناك خسائر أخرى في البطولات الأخرى «غير الدوري»، حيث خسر كايزر 0-8 أمام آيندهوفن في الدور الثاني من كأس هولندا، عندما كان مدرباً لفريق في في إس بي.
وتعرض كايزر للخسارة مع الجزيرة أمام الهلال السعودي 1-6 في كأس العالم 2022. إضافة إلى أنه خسر نهائي السوبر البرتغالي أمام بنفيكا 0-5 عندما كان مدرباً لسبورتينج لشبونة عام 2019.


أكبر خسائر كايزر

الجزيرة
موسم 2021-2022: العين 0-5
موسم 2021-2022: العين 1-5
موسم 2022-2023: الظفرة 1-4

كامبور الهولندي

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موسم 2015-2016: آيندهوفن 2-6

تسلتار الهولندي «الدرجة الثانية»
موسم 2013-2014: إكسيليسيور روتردام 0-8
موسم 2013-2014: فورتونا سيتارد 0-5
موسم 2012-2013: فوليندام 2-6

كأس السوبر
سبورتينج لشبونة
موسم 2019-2020: بنفيكا 0-5

كأس العالم للأندية
الجزيرة
موسم 2021-2022: الهلال 1-6

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
الظفرة
كايزر
الهلال السعودي
كأس العالم للأندية
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