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«الفرسان» يختم بـ «الشمع الأحمر» على «الموسم التاريخي»

«الفرسان» يختم بـ «الشمع الأحمر» على «الموسم التاريخي»
9 مايو 2023 22:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


أكمل الحسم المبكر لفريق شباب الأهلي للقب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، قبل جولة على ختام المنافسة، رقعة إنجازات «الفرسان» باللقب الـ 12 في سجل فرق النادي لموسم 2022- 2023، بداية بالفريق الأول الحائز على لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، وصولاً إلى فرق الأشبال تحت 13 و12 و11 عاماً على التوالي.
وظفر «الفرسان» بلقبه الثالث على التوالي في «دوري تحت 21»، بعدما عزز صدارته للترتيب، والمستمرة منذ بداية الموسم الحالي، رصيد 58 نقطة، بفوزه على ضيفه بني ياس 3-0 في «الجولة 25»، وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه الشارقة «الوصيف» برصيد 52 نقطة، في انتظار مباراة التتويج أمام مضيفه عجمان مساء الأحد المقبل، على استاد راشد بن سعيد ضمن «الجولة 26» والأخيرة.
والتتويج هو الثالث على التوالي لشباب الأهلي بلقب «دوري 21»، بعد موسمي 2020- 2021 برصيد 56 نقطة، و2021- 2022 برصيد 66 نقطة، ليحتل وصافة الأندية الأكثر تتويجاً بلقب «دوري الرديف»، والتي تضم العين المتصدر برصيد 7 ألقاب آخرها في 2018- 2019، وتشمل الجزيرة بطل في أول نسخة 2008- 2009، الشارقة 2015- 2016، والوحدة 2016- 2017، والنصر 2017- 2018.
واستحق «الفرسان» الحسم المبكر للقب «دوري 21»، في ظل تفرده بالأرقام الإيجابية على صعيد المنافسة، بحصده العدد الأكبر من الانتصارات، في 18 مباراة من أصل 25، مقابل الخسارة في 3 مباريات فقط، والتعادل في 4، واحتل هجوم «الأحمر» صدارة قائمة الأقوى برصيد 62 هدفاً، فضلاً عن أفضلية دفاعه، باستقبال شباكه 21 هدفاً.
وأكمل الفوز بلقب «دوري 21» سلسلة إنجازات «الفرسان» في الموسم الاستثنائي 2022- 2023، والتي شملت التتويج بـ 12 لقباً على صعيد كل المسابقات من دوري المحترفين، وصولاً إلى دوري الأشبال.
وشملت رقعة إنجازات شباب الأهلي في موسم «المد الأحمر»، دوري أدنوك للمحترفين، دوري المحترفين تحت 21 عاماً، وألقاب كأس الشباب «تحت 21»، دوري وكأس الناشئين «تحت 17»، كأس الناشئين تحت 16 عاماً، دوري الأشبال تحت 15 «أ»، دوري الأشبال تحت 14 (أ)، كأس الأشبال «تحت 14»، دوري الأشبال تحت 13 (ب)، دوري الأشبال تحت 12 (ب)، دوري الأشبال تحت 11 (ب)، في انتظار حسم لقبي كأس الناشئين تحت 17 و16 عاماً على التوالي.

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12 لقباً موسم 2022- 2023
- دوري أدنوك للمحترفين
- دوري المحترفين تحت 21 عاماً
- «كأس الشباب»تحت 21
- دوري الناشئين «تحت 17»
- كأس الناشئين «تحت 17»
- كأس الناشئين «تحت 16»
- دوري الأشبال تحت 15 «أ»
- دوري الأشبال تحت 14 (أ)
- كأس الأشبال «تحت 14»
- دوري الأشبال تحت 13 (ب)
- دوري الأشبال تحت 12 (ب)
- دوري الأشبال تحت 11 (ب)

 

دوري أدنوك للمحترفين
دوري تحت 21
شباب الأهلي
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