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شباب الأهلي.. «أفراح التتويج» و«نظرة المستقبل»

شباب الأهلي.. «أفراح التتويج» و«نظرة المستقبل»
9 مايو 2023 11:00

 
مراد المصري (دبي)

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تتواصل الأفراح في شباب الأهلي احتفالاً بلقب «دوري أدنوك للمحترفين»، الذي عاد إلى خزائن «الفرسان»، في أحد أكثر المواسم ندية ومنافسة مفتوحة بين أندية عدة، مع ترقب حفل مراسم استلام الدرع رسمياً يوم السبت المقبل، في لقاء عجمان، على استاد راشد بدبي، ضمن «الجولة 26» والأخيرة.
ووسط «غمرة» الاحتفالات فإن التخطيط بدأ بالفعل للمستقبل، وذلك مع تواصل المفاوضات مع المدرب ليوناردو جارديم لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بعدما قطعت شوطاً كبيراً، من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي.
وقال محمد أحمد حمدون مشرف الفريق: جارديم مدرب عالمي بشخصية قوية، ويملك سيرة ذاتية جيدة، ويعرف استخراج الأفضل من اللاعبين، وأهدافه واضحة منذ البداية، وأسلوب عمله وتعامله الرائع مع اللاعبين سر نجاحه معنا، وجارديم مستمر معنا، ونعقد جلسة معه خلال الأسبوع الجاري.
ولعب جارديم دوراً مهماً في قيادة شباب الأهلي إلى التفوق، وحصد لقب الموسم الحالي، ليكون الثامن للفريق في الدوري، في عودة قوية بعد الخسارة مرتين في أول ثلاث جولات أمام الشارقة والظفرة، وانطلق «الفرسان» بعدها بقوة من دون توقف بأداء جماعي رسخه المدرب في أرضية الملعب، بالاعتماد على أصحاب العطاء، من دون الالتفات إلى الأسماء.
وقبل الجولة الأخيرة، فإن الأرقام المتميزة تعكس سبب تفوق «الفرسان»، فهو الفريق الأكثر حصداً للفوز «16 مرة»، والأقل خسارة «3 مرات»، وثاني أقوى هجوم «52 هدفاً»، والأكثر تسجيلاً للأهداف من خارج المنطقة «8 أهداف»، والأكثر فوزاً على أرضه «8 مباريات»، والأقل خسارة بملعبه بالتساوي مع العين «مرتين»، والثاني في الفوز خارج أرضه بالتساوي مع العين «8 مباريات»، والأقل في الخسارة خارج أرضه بالتساوي مع الوحدة «مباراة»، والأكثر تسديداً على المرمى «149 تسديدة»، والأكثر تسجيلاً للأهداف في الشوط الثاني «33 هدفاً»، والثالث بالتساوي مع 4 فرق في الشباك النظيفة «7 مباريات»، والأكثر فوزًا بعد استقبال الهدف الأول «6 مباريات».

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
عجمان
ليوناردو جارديم
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