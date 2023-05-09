«الأساطير الثلاثة» يتحدثون عن ميسي

أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد فوز الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة «لوريوس»، للتفوق الرياضي فردياً وجماعياً مع منتخب «التانجو»، وعودته إلى التدريبات الجماعية مع باريس سان جيرمان، انتهت فعلياً الأزمة بينه وبين ناديه، ولكن لا يعرف أحد حتى الآن، ما إذا كان «البرغوث» اتخذ قراراً نهائياً بالرحيل عن «حديقة الأمراء» هذا الصيف، أم هناك «بصيص أمل» في بقائه، بعد محاولات جادة من إدارة النادي، لتمديد عقده عاماً آخر بنفس راتب وامتيازات عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي تُبذل فيه جهود سعودية مكثفة، من أجل أغراء ميسي باللعب في الدوري السعودي، لتجمع مجدداً بينه وبين غريمه التقليدي والأبدي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، إذ أن الهلال عرض عليه 400 مليون دولار في الموسم، وما زال في انتظار الرد.

ولأن ميسي أصبح في «بؤرة الأحداث»، خاصة من بعد سفره إلى السعودية في مهمة ترويج سياحي، ومعاقبته من ناديه بالإيقاف أسبوعين، وحرمانه من تدريبات الفريق، ثم عودته بعد أن قدم اعتذاراً رسمياً من خلال «فيديو مصور»، استضافت شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت» ثلاثة من النجوم الدوليين القدامى للإدلاء برأيهم فيما بدر من ميسي، وتعليقهم على معاجلة سان جيرمان للأزمة بينهما. و النجوم الثلاثة هم الفرنسيان ديفيد جينولا وكلود ماكيليلي، ومعهما البرازيلي راي، وسبق لهم اللعب في سان جيرمان، وكانوا موجودين في حفل توزيع جوائز «لوريوس».

قال جينولا: بعد سنوات سنتحقق كم كنا محظوظين بوجود النجم الكبير في دورينا.

وأضاف: مؤكد أن ميسي عندما كان في سن 25 صنع الكثير مع نادي عمره برشلونة، ولكن ها هو في سن 35 لم يخفت بريقه ولا يزال يمتّعنا، ويقيني أنه خلال السنوات القادمة سيقول الناس: عشنا وشاهدنا ميسي وهو يلعب عندنا، أليس لهذا ثمن ؟!، إنه أفضل لاعب في كل العصور، والكل سيعترف بذلك، عندما يأتي اليوم الذي يعتزل فيه.

ورداً على سؤال: هل يجب أن يبقى ميسي في باريس ؟ قال جينولا: ميسي سيفعل ما يريده، عندما تفوز بكل ما حصل عليه النجم الأسطوري، وعندما تسجل مثله 91 هدفاً في موسم واحد، تقول: نحن نستمتع بوجودك هنا، افعل ما تريد.

ويري كلود ماكيليلي كابتن سان جيرمان سابقاً، أن العقوبة التي وقعها النادي عليه كان لها ما يبررها ويؤيدها تماماً، وقال: عندما ينحرف لاعب قليلاً، من الطبيعي أن يعيده ناديه إلى الطريق الصحيح، وميسي لاعب ذكي جداً، ولكن هناك سوء تفاهم حدث بينه وبين النادي، وانتهى وأتمنى بقاءه، بل يجب استمراره هنا، وأرفض رحيله لأنه قادر على تطوير أداء كل اللاعبين حوله، وبصفتي مدرباً أقول: أعطوني ميسي وأجعله يلعب كل يوم.

واكتفى البرازيلي راي بالتحذير، قائلاً: ميسي يستحق الكثير من الاحترام، وينبغي النظر بعين الاعتبار إلى ما يمثله هذا النجم الموهوب، وكرة القدم بحاجة إلى من هم مثله، والذين يعرفون كيف يبعثون الفرحة والبهجة في نفوس الناس، وإذا كان لاعباً مثله سعيداً هنا، يجب أن يبقى.