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جوارديولا: التفكير في الثأر «خطأ فادح»!

جوارديولا: التفكير في الثأر «خطأ فادح»!
9 مايو 2023 08:42

 
مدريد(رويترز) 

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قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن على لاعبيه تجنب التفكير في الثأر لخسارتهم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم العام الماضي أمام ريال مدريد، عندما تتكرر المواجهة في الدور نفسه اليوم «الثلاثاء».
ويخوض السيتي لقاء ذهاب نصف النهائي أمام ريال مدريد في ملعب الأخير.
وبدا جوارديولا مستاء من تصريح لاعب الوسط رودري الذي قال في المؤتمر الصحفي بملعب سانتياجو برنابيو إنه يتطلع إلى «فرصة للثأر» من الريال.
وأبلغ جوارديولا مؤتمراً صحفياً «التفكير في أننا هنا للثأر خطأ فادح، لسنا هنا لهذا الهدف، يجب أن نتعامل معها باعتبارها فرصة أخرى (للوصول إلى النهائي)، نحن هنا لتحقيق نتيجة جيدة لأن كل شيء سيحسم في مانشستر ليس هنا».
وأضاف «ما حدث الموسم الماضي جزء من الماضي، انتهى الأمر، هذه فرصة أخرى، لا شيء آخر، نأتي بعقلية المحاولة مجدداً، مدركين أن تحقيق الهدف يتطلب أن نكون أفضل».
وقال: «الدرس الأفضل الذي يمكن أن نستخلصه من الموسم الماضي، هو أننا لسنا هنا للثأر، وإنما لتحقيق نتيجة جيدة».
وتحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن أهمية تحقيق أفضلية ذهنية قبل مباراة الإياب، لكن جوارديولا أبدى اختلافه مع نظيره الإيطالي.
وقال جوارديولا في رده على سؤال بشأن تصريحات أنشيلوتي «العام الماضي جئنا إلى هنا بأفضلية ذهنية كبيرة، بعد الفوز في لقاء الذهاب وانظر ما حدث».
وأضاف «أنقذ فيرلان مندي كرة من على خط المرمى، وما حدث جزء من الماضي، مثل هذه التفاصيل هي التي تحدد المتأهل إلى النهائي، ربما كان يتعين علينا لعب الكرة بصورة مختلفة، ربما كان علينا أن نهتم بالاستحواذ على الكرة بصورة أكبر، لا أعرف، ويجب علينا تقديم أداء رائع في المباراتين، وإلا فسيكون الأمر صعباً جداً».
وبعد الفوز 4-3 على الريال في مباراة الذهاب المثيرة في مانشستر العام الماضي، عاد العملاق الإسباني في مباراة الإياب، ليفوز 3-1 في الوقت الإضافي ويتأهل إلى النهائي.

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
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بيب جوارديولا
كارلو أنشيلوتي
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