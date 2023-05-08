«نور هادي» يحلق بلقب بطولة فاطمة بنت مبارك

مراكش (الاتحاد)

توج «لامين بوزنيقا» بطلاً لكأس زايد، وحلق «نور هادي» بكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، فيما حصد «ماموني فال» كأس الوثبة ستاليونز في السباقات التي أقيمت على حلبة سباق الخيل بمراكش بالمملكة المغربية، ضمن فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، «يوم الإمارات ـ أبوظبي».

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وهو حدث دولي مهم يجري تنظيمه في العديد من الدول، ويهدف للترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.

ونظم الحدث غير المسبوق الشركة الملكية لتشجيع الفرس «سورس»، وبلغ إجمالي جوائز الحفل 550 ألف درهم مغربي، برعاية النسخة 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

واجتمع لكأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 320 ألف درهم مغربي 11 خيلاً، وأكد «لامين بوزنيقا» للمالك والمدرب حسن أجغوغ، وقيادة أيوب راي، جدارته بعد أن خطف اللقب من المرشحين الأقوياء.

واجتذب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 1900 متر البالغ جائزته 160 ألف درهم مغربي، 16 خيلاً، وتمكن «نور هادي» لحكام زكريا، بإشراف مانويل ايريك باسكال لوكريس، وقيادة زهير مديحي من التحليق باللقب بعد أن قدم عرضاً رائعاً توج به جهوده.

وجاء كأس مزرعة الوثبة لمسافة 1600 متر البالغة جائزته المالية 70 ألف درهم مغربي، للخيول الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، الذي شاركت فيه 7 خيول قوية، حيث حصد «ماموني فال» للمالك والمدرب طالب ربيع، وقيادة خالد إيبا لقبه بسهولة من منافسيه.

شهد السباق وتوج الفائزين، العصري سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بحضور عمر صقلي، المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس.

ونقل، العصري سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، للمشاركين والحاضرين، في فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمراكش.

وقال إن استدامة هذه التظاهرة الرياضية الدولية المقامة بالمملكة المغربية نابع من حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتنمية هذا القطاع المهم ودعمه المتواصل للفروسية والخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم. وأكد العصري على متانة العلاقة الوطيدة بين البلدين الشقيقين المملكة المغربية ودولة الإمارات قيادة وشعباً، والتي عكست نجاحاتها على مختلف مجالات التعاون المشترك.

وقال العصري: «بهذه المناسبة أهنئ جميع الفائزين وأقدم أحر التهاني للنجاحات في هذه الرياضة الرائعة التي تشهد على عراقة وجمال هذا التراث العربي الأصيل بمدينة مراكش، التي تميزت بمنافسات قوية في المهرجان، وتضمنت الجائزة الكبرى للشيخ زايد، وكأسي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والوثبة ستاليونز».

واختتم قائلاً إن هذه الانتصارات جاءت نتيجة للجهود والتحضيرات التي بذلها المشاركون، وتعكس الإرادة القوية والتفاني والإصرار على تحقيق الأهداف، ونثمن جهود المشاركين، ونتمنى لهم مزيداً من النجاح والتقدم.

صوايا: نجاح ومشاركة قياسية

أشادت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، بحضور السفير، العصري سعيد الظاهري، وبالتنظيم الجيد للفريق العامل بحلبة مراكش، وبالتطور الكبير للخيول العربية الأصيلة من خلال المشاركة القياسية التي بلغت 34 خيلاً في فعاليات المهرجان في المغرب.

وقالت إن أولى سباقات المهرجان انطلقت بقوة في 11 يناير الماضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبمتابعة مجلس إدارة المهرجان، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، الذي يشهد تنظيم أكثر من 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمناً سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى.

وقالت: «يتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي يجتذب نخبة خيول العالم، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية». وأضافت: «النسخة الجديدة من الحدث أقيمت، في مجال سباقات الخيول العربية الأصيلة، ودأبت حلبة سباق الخيل بمراكش، ومنذ سنة 2017، على استضافة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ومن جانبه أكد عمر صقلي المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس، نجاح المهرجان من خلال التظاهرة الكبيرة، والتي شهدت مشاركة نخبة متنوعة من المربين والملاك.