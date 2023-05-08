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«الشارقة للمرأة» يتحفز للإنجاز في مونديال الرماية

«الشارقة للمرأة» يتحفز للإنجاز في مونديال الرماية
9 مايو 2023 01:17

الشارقة (الاتحاد)

أكمل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، جاهزيته لخوض تحدي بطولة العالم للرماية مع منتخب الإمارات، في البطولة المقرر لها في أذربيجان بمشاركة عالمية واسعة.
ودخل فريق نادي الشارقة للمرأة للرماية، معسكر إعداد داخلي امتد لأكثر من أسبوع، خاض خلاله العديد من التجارب؛ بهدف الوصول إلى الجاهزية المطلوبة، والتي تتناسب مع حجم البطولة العالمية. وضم فريق نادي الشارقة للمرأة، المغادر مع منتخب الإمارات للرماية إلى أذربيجان، الإدارية سهيلة البلوشي، والمدرب سيرجي، واللاعبات ياسمين تهلك «البندقية»، وشمسة الظاهري «البندقية»، وغاية آل شهيل «المسدس».
وتبدأ منافسات المسدس غداً، فيما تنطلق منافسات البندقية 12 من الشهر ذاته.
وأبدت بلقيس الشحي، رئيس قسم الألعاب الفردية في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ثقتها العالية في مقدرة نجمات النادي على الظهور بصورة مشرفة في المحفل العالمي الكبير مع منتخب الإمارات، معتبرة تمثيل المنتخب الوطني، واجب وطني، مشيرة إلى أن الإصرار واضح لدى لاعبات النادي على الظهور القوي والسعي بجد من اجل تحقيق نتيجة إيجابية في بطولة العالم.

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