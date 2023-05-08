الثلاثاء 9 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ميسي والأرجنتين الأفضل في جوائز لوريوس

ميسي والأرجنتين الأفضل في جوائز لوريوس
8 مايو 2023 23:02

باريس (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
«الأساطير الثلاثة» يتحدثون عن ميسي
الهلال يغازل ميسي بالعرض الرسمي

حصد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثنائية فريدة من نوعها في الحفل السنوي لجوائز لوريوس للتفوق الرياضي, الذي أقيم اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، حيث فاز فردياً بجائزة أفضل رياضي، وجماعياً مع منتخب بلاده الذي قاده للظفر بمونديال قطر العام الماضي.
وبات ميسي، البالغ 35 عاماً، أول رياضي يفوز بجائزتين في نسخة واحدة من جوائز لوريوس، حسب ما أفاد المنظمون.
وسبق لميسي، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، أن فاز بجائزة لوريوس لأفضل رياضي عام 2020، والتي تقاسمها حينها مع البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم للفورمولا 1 سبع مرات.
وحضر ميسي الذي رفع فريقه باريس سان جيرمان عقوبة إيقافه لمدة أسبوعين عن التمارين والمباريات لسفره إلى المملكة العربية السعودية من دون إذن مسبق، الحفل مع زوجته أنتونيلا.
وتنافس «البرغوث» الصغير على الجائزة مع زميله في نادي العاصمة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي خسر أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر بركلات الترجيح 2-4، بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.
وأحرزت العداءة الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس، المتوجة بذهبية بطولة العالم في سباق 100 م للمرة الخامسة في مسيرتها، في بطولة يوجين في الولايات المتحدة في أغسطس الماضي، جائزة رياضية العام.
وحصل الإسباني كارلوس ألكاراز، الفائز ببطولة الولايات المتحدة لكرة المضرب 2022، والذي ارتقى إلى المركز الأول في التصنيف العالمي لعدة أسابيع، على جائزة أفضل اكتشاف، والدنماركي كريستيان إريكسن جائزة «أفضل عودة» بعد عودته إلى ملاعب كرة القدم، على أعلى المستويات بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده في كأس أوروبا 2021.
كما تم تكريم السويسرية كاثرين ديبرونر المتوجة بأول لقبين لها في سباقات ماراثون عام 2022 في برلين ولندن «أفضل رياضية لأصحاب الاحتياجات الخاصة»، والصينية-الأميركية إيلين غو، البطلة الأولمبية مرتين في التزلج الحر «رياضات الإكستريم»، وبرنامج «تيم آب» الذي يستخدم النشاط البدني للمساعدة في تقليل التوتر بين الأطفال النازحين بسبب الحرب، والذي يمثله البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني.
وتُمنح جوائز لوريوس سنوياً منذ عام 2000 من قبل أكاديمية لوريوس، وهي لجنة تحكيم مكونة من 71 من أعظم أساطير الرياضة.
وأقيم حفل هذا العام حضورياً للمرة الأولى منذ 2020، بعد نسختين افتراضيتين بسبب قيود فيروس كورونا.

ميسي
مبابي
كارلوس ألكاراز
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
«ميرال» تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي
دنيا
«ميرال» تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي
اليوم 13:23
موضوعية
الإمارات
كوادر إماراتية طبية: الإمارات تحقق إنجازات نوعية في مجال الرعاية الصحية
اليوم 13:09
الاتحاد يقطع خطوة إلى «مونديال الأندية»
الرياضي
الاتحاد يقطع خطوة إلى «مونديال الأندية»
اليوم 13:03
شباب الأهلي يطلب تنظيم نهائيات غرب آسيا للسلة
الرياضي
شباب الأهلي يطلب تنظيم نهائيات غرب آسيا للسلة
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©