«مباراة واحدة» لمنتخب الجودو في بطولة العالم اليوم

الدوحة (الاتحاد)

تتواصل اليوم منافسات بطولة العالم للجودو (الدوحة 2023)، والتي تستمر منافساتها حتى يوم الأحد المقبل ويشارك فيها 657 لاعباً ولاعبة من 99 دولة حول العالم، من بينهم 10 دول عربية، وتبلغ قيمة جوائزها الإجمالية مليون يورو، والتي بلغت جولتها الثالثة باستكمال مباريات الوزن الخفيف لفئة تحت 57 كجم للسيدات.

وتشهد منافسات اليوم، مشاركة لاعبة منتخبنا باتسو ألتان، التي تواجه بطله إيطاليا تونيولو فيرونيكا، وتلتقي الفائزة مع الكندية القوية المصنفة كلميمكيت جيسكا في المرحلة الثانية، وتستكمل منافسات اليوم بإقامة تصفيات وزن تحت 73 كجم للرجال، الذي يشهد مشاركة 55 لاعباً من بينهم 5 لاعبين عرب من السعودية، المغرب، تونس، الجزائر، وجيبوتي، ويعتبر اللاعب الجورجي شاداتو لاشا بطل العالم السابق لفئة الناشئين من أبرز اللاعبين المصنفين المرشحين لذهبية الوزن.

ويعقب جولة اليوم، بدء إجراءات جولة الغد «الأربعاء» الرابعة بإقامة الميزان الرسمي للاعبين واللاعبات لوزن تحت 63 للسيدات، كذلك وزن تحت 81 كجم للرجال، الذي يمثلنا فيه اللاعب طلال شفيلي في وزن المتوسط، الذي يواجه الهولندي دي ويت فرانك أحد نجوم تلك البطولة الكبرى التي تصدر جولتها الأولى منتخب اليابان برصيد ذهبية وبرونزية وفي المركز الثاني منتخب إسبانيا برصيد ذهبية، وفي المركز الثالث منتخب فرنسا بفضية نسائية.

وتأمل المنتخبات المشاركة حصد المزيد من النقاط ضمن مشوار التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، التي يتسابق على بطاقاتها أكثر من 7000 لاعبه ولاعب جودو من 169 دولة من بينهم فريق اللاجئين، الذي يتطلع بدورة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس في عام 2024، والتي تسبقها بطولة العالم لألعاب القتالية في العاصمة السعودية الرياض في أكتوبر 2023.